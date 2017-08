Hoge & Jahns Podcast: It’s OK. Be excited about Mitch Trubisky’s debut

The Chicago Sun-Times’ Adam L. Jahns and WGN Radio’s Adam Hoge break down rookie quarterback Mitch Trubisky’s stellar NFL debut — and Mike Glennon’s awful outing.

The guys have a message, too: It’s OK to be excited about what Trubisky did, even if it’s only the first preseason game.