Candidatos a la alcaldía de Chicago se lanzan ataques en foro televisivo

La Voz es la sección en español del Sun-Times, presentado por AARP Chicago.

Read in English

A tres semanas de las elecciones municipales de Chicago, ocho candidatos que compiten por la alcaldía se lanzaron numerosos ataques el martes por la noche durante un combativo foro televisado que cubría sus posturas sobre seguridad pública, educación y otros temas.

El foro de una hora de duración, organizado por WTTW News, se desvió varias veces del tema, por ejemplo cuando una pregunta sobre si despedir a un oficial de policía de Chicago con vínculos a un grupo de supremacistas blancos se convirtió en una disputa entre los contendientes.

“Por supuesto que no debemos contratar, no debemos apoyar, no debemos retener a ningún oficial asociado con ningún grupo de odio”, dijo la alcaldesa Lori Lightfoot sobre un oficial quien fue suspendido, pero no despedido, por su participación en el grupo de extrema derecha, Proud Boys —una acción que ha sido criticada por el inspector general de la ciudad.

Lightfoot chocó con el comisionado del Condado de Cook, Brandon Johnson, cuando él intervino con su interpretación del asunto. Luego, el empresario millonario Willie Wilson dijo que la alcaldesa estaba “confundida” y trató de silenciarla mientras ella alegaba con el candidato y ex director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago, Paul Vallas.

“No trates de tratarme como si fuera una niña, tratando de decirme que me calle”, dijo Lightfoot.

La conversación se intensificó hasta que la concejal Sophia King (4°) trató de posicionarse como la voz razonable: “Esto es exactamente lo que la gente de Chicago no quiere: gente aquí arriba discutiendo. Quieren escuchar nuestras soluciones a los problemas. Quieren que solucionemos los problemas sobre la seguridad, que tengamos mejores escuelas… Tenemos que parar estas tonterías”.

Los candidatos Vallas, King y el concejal Roderick Sawyer (6°) dijeron que despedirían al oficial afiliado de los Proud Boys.

“Lo hubiera despedido de inmediato”, dijo Sawyer. “No me importaría lo que hicieran los sindicatos. No me importa lo que hiciera la negociación colectiva”.

La mayoría de los ataques directos estaban dirigidos a Vallas y Lightfoot, a menudo entre sí.

“¿Por qué no permites que la comunidad decida si quieren o no traer algunas de esas escuelas públicas chárter [a los edificios de CPS vacantes], cuyo 96% de sus estudiantes matriculados son negros y latinos?” Vallas le preguntó a la alcladesa. “¿Por qué no les permites ocupar esos edificios e inscribir a los niños en el vecindario?”

En respuesta, Lightfoot criticó el tiempo que ha pasado desde que Vallas fue el jefe de las escuelas bajo el exalcalde Richard M. Daley.

“Sé que haz estado fuera del sistema escolar durante mucho tiempo, pero todo lo que dijiste: por qué no hacemos [esto], por qué no hacemos [aquello], lo estamos haciendo, Paul”, dijo Lightfoot, enumerando una serie de iniciativas de secundarias alternativas bajo su supervisión.

El representante estatal Kam Buckner criticó a Vallas por decir que “va a hacer lo que hizo antes” en CPS.

“Por favor, no hagamos eso. Lo que Paul hizo antes fue tomar los pagos de pensión y usarlos para los costos operativos de nuestras escuelas. Yo era un niño que estaba en el distrito cuando él lo dirigía. No está bien, no volvamos al [pasado]”, dijo Buckner.

Wilson mantuvo su controversial comentario del mes pasado de que la policía debería poder cazar criminales “como conejos”.

“Perdí a mi hijo a la violencia armada. Mucha gente en este momento [tiene] hijos fallecidos por la violencia armada… Si cometes un crimen, lastimas a alguien, matas a alguien, deben ser perseguidos como conejos. Eso es lo que dije, eso es lo que quise decir”.

Referente a la base de datos de pandillas, Johnson dijo que “había un hombre de 108 años en la base de datos de pandillas. Ese es el [‘gangster’] más antiguo de Estados Unidos”, bromeó. “He lanzado uno de los planes de seguridad pública más completos que no solo llega a las causas de raíz de la violencia, sino que en realidad podemos promover a 200 detectives de policía más”.

El representante de EE.UU., Jesús “Chuy” García, no estuvo en el foro porque estaba en Washington, D.C. para el discurso del Estado de la Unión del Presidente Joe Biden, lo que provocó elogios irónicos del candidato y activista comunitario Ja’Mal Green.

“Está haciendo su trabajo en el Congreso. Y desearía que otras personas aquí lo hicieran”, dijo Green. “Queremos ver cierta urgencia en este momento en la Ciudad de Chicago en cuanto a la seguridad pública”.