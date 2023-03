Ely Guerra a toda voz e intensidad

La Voz es la sección en español del Sun-Times.

CHICAGO, Il. — Una de las precursoras de la escena alternativa musical en México y una de las artistas que desde sus inicios ha sido congruente con su mensaje y propuesta, la cantautora Ely Guerra es de las que le tocó abrir camino.

“Cada uno tenemos una misión muy específica”, dijo Guerra en entrevista a La Voz, a propósito de su concierto en Chicago realizado el pasado 11 de marzo.

El evento fue como parte del Festival Sor Juana 2023, que es presentado por el Museo Nacional de Arte Mexicano (NMMA, por sus siglas en inglés).

Del curso de su trayectoria, Guerra se ha dejado guiar por sí misma. “He tenido la suerte de ser perspicaz, de dejar fluir ciertas cosas, saber dejar algunas y luchar por otras”.

“Un día entendí que tenía una voz, que era importante defenderla, que era importante hacer ciertas cosas que hoy puedo entender y que tengo claro: me ha tocado abrir ciertos caminos para las mujeres”, reconoció en la conversación realizada horas antes de su concierto.

Esta cita de Ely en Chicago era especial y se había postergado. Hace tres años, estaba pautado que se presentaría en el NMMA para ser parte del Festival Sor Juana 2020. Pero pasó la pandemia. Y ese evento, como los de la mayoría de ese año a nivel mundial, se canceló.

La cantautora mexicana Ely Guerra durante su concierto acompañada al piano por Milo Froideval, realizado el 11 de marzo en el Museo Nacional de Arte Mexicano. Cortesía de Jorge Valdivia

Su presentación era parte de la relación que Guerra tiene con el Museo desde su primera presentación en Chicago en 1998 en el House of Blues; en 2001 en el ya desaparecido HotHouse; en 2003 abriendo el concierto del cantautor argentino Gustavo Cerati (1959-2014) en su presentación en el Metro como parte de la gira “Siempre es hoy”, y en 2011 en el Navy Pier.

En 2022, vino como parte de Ruido Fest ya con ese formato íntimo de voz, guitarra y piano acompañada por el músico y productor argentino radicado en México, Milo Froideval.

Pero su concierto del 11 de marzo fue uno de esos que quedarán para el recuerdo, por ser tan íntimo como poderoso, como revelador y alentador. Fue una velada que se disfrutó en cada instante, en cada tema, en cada palabra y en cada anécdota. La Guerra se dejó escuchar, se entregó, se dejó ser.

Esa entrega es parte de la evolución y constancia de Guerra, la artista que, como dijo en una de las anécdotas y confesiones durante su concierto, fue en sus inicios poco comprendida por la industria musical de México. Les gustaba su físico, pero no entendían su propuesta, dijo. Y Elizabeth Guerra Vázquez no era un simple producto o una moda.

Desde el lanzamiento de su primer disco homónimo en 1995 y los siguientes —“Pa’ Morirse de Amor”, 1997; “Lotofire”, 1999; “Sweet & Sour, Hot & Spicy”, 2004; “Hombre Invisible”, 2009; y “Zion”, 2019— Ely ha hecho una carrera constante que sigue a su propia voz y que, pese a todo, no se deja dictar por las tendencias o la industria y no se deja convencer de lo contrario.

Hay congruencia y valentía de sobra en esa actitud y postura. “Ha sido no tomarme en serio eso de si mi carrera despegó o no, de manera extraordinaria”, agregó.

“Hay gente que me hace notar y dice ‘Ely, tú deberías estar en tal lugar y deberías hacer tales cosas’. Es entonces que pienso que hay que dejarse fluir porque a mí me tocó abrir puertas muy pesadas, pero cuando esas puertas estuvieron abiertas, el gran gozo es saber admirar a las otras cantantes que han llegado y ahora somos muchas”.

Son cantautoras mexicanas como Carla Morrison, Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana e incluso, la chilena nacionalizada mexicana, Mon Laferte, otras en Latinoamérica y hasta en la escena latina en EE.UU. Guerra es de la generación de sus compatriotas Rita Guerrero (1964-2011) —vocalista de Santa Sabina— y Julieta Venegas, de la colombiana Andrea Echeverri de Aterciopelados, y de la argentina Juana Molina.

La carrera de Ely es extraordinaria porque ha sido dictada por ella. “He sido muy definida en que hay una escala de valores que he podido seguir y que no he querido traicionar para tener, quizá, un poco más de dinero o estar más expuesta; de qué me serviría, no es lo mío”, compartió.

En este presente, a sus 51 años cumplidos, se maneja con calma y tranquilidad, porque pese a ser un tiempo complejo y distinto a nivel industria, agradece su independencia.

“Soy una artista independiente, he hecho lo que he querido, pero he luchado contra el monstruo de una industria, al menos en México, que tiene 2 o 3 pilares y de esos depende todo, y nosotros no dependemos de nadie, hemos luchado una carrera de más de 18 años completamente independiente, nadie nos da un peso para realizar nada, todo es con nuestro trabajo”, contó.

Ely le da valor, credibilidad y solidez no sólo su carrera y su propuesta, sino que le da solidez al movimiento femenino y feminista en México, su país y el del que son originarios la mayoría de los latinos en Chicago.

“Y cuando voy a otros países latinoamericanos puedo entender que también ahí existe parte de mi lucha que se ve reflejada en otras culturas femeninas y eso es lindo”.

Ely sabe escuchar su voz, su naturaleza; sabe ser práctica y defender sus valores. Ely, como artista completa también explora otras facetas unidas a su creación, como la escritura.

“No lo veo como que estoy explorando otros caminos, son cosas que siempre han estado ahí, pero que ahora se pueden aterrizar mejor, porque ahora la música se consume de otra forma, entonces también hay cosas que estoy dispuesta hacer… o no”, acotó.

Las que “no” es entrar a ese juego de la inmediatez, de hacer un sencillo y otro, participar en dinámicas que sean simplemente de publicidad o promoción para vender; menos, lucir de cierta forma para detener el tiempo. Le interesa crear, ver su evolución y generar experiencias que en vivo se vuelvan especiales e inolvidables.

Con la pandemia, tuvo que dejar el disco “Zion” un poco en espera. Le parece que dicho proyecto es de esos que requieren su propio tiempo y que no se ajusta al de los demás. Reconoce que le costó trabajo hacerlo porque, incluso, su proyección en vivo requiere cierto espacio.

Ahora, con esta experiencia a voz, guitarra y piano que presentó, en la que se celebra sus 30 años de carrera y desnuda sus canciones y composiciones célebres como “Tengo frío”, “Mi playa”, “Ojos claros, labios rosas”, “Lucrecia y Rigoberto” o “Quiéreme mucho”, le permite al que la escucha notar que los mensajes, que el corazón y lo que inspiró cada tema, está ahí, permanece sin los arreglos musicales y sin los coros.

“Este dueto con Milo me permite celebrar las canciones que abrieron camino a muchas cosas, me permite entender hacia dónde voy, qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. No tengo prisa. No hay ataduras. Se me permite celebrar la música desde un lugar íntimo, desnudar las canciones y demostrar que son canciones valiosas que le han dado una identidad a la música alternativa de mi país, que estas palabras tienen poder, que explican algo que no pasa de moda y que hay un reconocimiento entre todas”, compartió.

Todo eso ejemplifica lo que es el legado de la “Décima Musa”. El festival Sor Juana 2023 continúa hasta el 13 de mayo.

Algunos de los eventos próximos son: Alejandra Bogue en Betty Bo5 el 18 de marzo y la presentación del documental “Bellas de noche” el 15 de abril a las 6 p.m., en la que estarán la directora María José Cuevas y la vedette y actriz Lyn May.

El Museo Nacional de Arte Mexicano se ubica en el 1852 W. 18th St. en el barrio de Pilsen. Más información al (312) 738-1503 o en nationalmuseumofmexicanart.org.