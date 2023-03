Ex empleados de aplicación CashApp denuncian irregularidades

La Voz es la sección en español del Sun-Times.

Hace dos años, en un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard, el CEO y fundador de CashDrop—una aplicación de teléfono diseñada para ofrecer a los negocios una tienda digital gratuita que les cobre las tarifas a los clientes en vez de a los negocios—describió su visión para el tipo de empresa que quería construir.

El inmigrante de México que una vez fue indocumentado quería crear una aplicación que contribuyera a la comunidad latina. “No solo me interesa el dinero”, dijo Rubén Flores-Martínez en ese entonces.

La plataforma CashDrop puede ser adoptada por tiendas familiares y pequeños negocios y se ha comercializado en las comunidades latinas estadounidenses por medio de anuncios en español en las redes sociales.

A nivel local, la aplicación se ha utilizado en eventos como Chi Michelada Fest 2022. Incluso organizaciones sin fines de lucro, como Healthy Hood Chicago, han anunciado que utilizarán CashDrop exclusivamente.

Recientemente, la compañía tuvo un taller bilingüe junto con La Cámara de Comercio de La Villita en el que el concejal del distrito 22, Michael Rodríguez, animó a los vendedores ambulantes a no usar dinero en efectivo y usar la aplicación como una forma de mitigar los robos.

“Estados Unidos tiene un verdadera obsesión con el crecimiento”, dijo Flores-Martínez en el estudio de Harvard. “[Un inversionista de alta tecnología] me dijo: ‘[El capitalismo] es una droga, hay que tener cuidado con ella’. Las empresas pueden entrar en una vía rápida para seguir presionando y gastando más dinero hasta que pierden el control de la dirección de la compañía y colapsan. No quiero hacer eso.”

CashDrop ha sido bueno para Flores-Martínez. Fue colocado en la lista de impacto social de la clase del 2021 de Forbes 30 Under 30 y, más recientemente, en la clase de 2022 de Crain’s Chicago Business 40 Under 40. A mediados de 2020, CashDrop había recaudado alrededor de $2.7 millones de inversionistas como Harlem Capital, Long Journey Ventures y Michelle Phan. Según PitchBook, la última ronda de inversión en noviembre pasado generó CashDrop más de $11 millones para CashDrop.

Pero en los pasados meses, tres exempleados de CashDrop recurrieron colectivamente a las redes sociales para denunciar el acoso laboral, los acuerdos incumplidos y la falta de transparencia de Flores-Martínez, entre otros problemas. Al menos uno de ellos y otro exempleado dijeron que el estrés de trabajar en CashDrop les provocó pérdida de cabello, trastornos de ansiedad y otros problemas médicos.

La Voz Chicago y el periódico comunitario South Side Weekly entrevistaron a estos y otros ex empleados de CashDrop y se basaron en correos electrónicos, capturas de pantalla y otros documentos para contar esta historia.

Ruben Trejo, un hombre de cuarenta años de Chicago, se unió a CashDrop como afiliado en julio de 2021 y se convirtió en gerente de eventos de la empresa. Se unió porque, “Yo siendo latino y todos los empleados siendo latinos, era algo de lo que quería ser parte”, dijo en un testimonio que compartió en Instagram.

A Trejo le convenció el sueño de convertirse en millonario, algo en lo que Flores-Martínez constantemente les decía que quería verlos convertirse, dijo. En mayo, Trejo organizó uno de los eventos promocionales más grandes de la compañía, una exhibición de autos que se llevó a cabo en Georgia con cientos de autos y bicicletas, con boletos de entrada general comenzando en $250.

“Ahí es donde las cosas dieron un giro”, declaró Trejo en el video, que publicó el 30 de diciembre de 2022.

Trejo dijo que había tenido un acuerdo verbal con Flores-Martínez de que Trejo se quedaría con el cien por ciento de las comisiones del evento. Pero aparentemente no se cumplió el acuerdo verbal; Trejo dijo que recibió alrededor del cincuenta por ciento de las comisiones del evento.

Trejo dijo que nunca hubo ningún rastro en papel de estas decisiones, lo cual, según ex empleados de CashDrop, no estaba fuera de lo normal en la empresa.

Trejo dijo que tampoco recibió reembolsos por algunos viajes y gastos de trabajo que había pagado de su bolsillo. Varios empleados dijeron que las tarjetas de crédito de la empresa a menudo eran rechazadas, lo que los obligaba a cubrir los costos en varias ocasiones, especialmente durante sus viajes fuera del estado.

En noviembre de 2022, Trejo fue despedido y le dijeron que la empresa no podía mantenerlo. El paquete de indemnización propuesto por CashDrop incluía solo pagos de atención médica durante doce semanas, mucho menos de lo que Trejo cree que se le debía. Para recibir el paquete de indemnización, Trejo tenía que firmar un acuerdo que incluía una cláusula que le habría impedido criticar públicamente a CashDrop. Él rechazó la oferta por correo electrónico:

“Es una oferta realmente irrespetuosa considerando el acuerdo verbal que Ruben tuvo conmigo con respecto a las comisiones del 100%… No firmaré nada y ejerceré mi derecho a hablar libremente sobre mis experiencias en CashDrop en las redes sociales y al público”, escribió.

Trejo recuerda sentirse traicionado. En su video de Instagram, dijo: “Para que uno de tus hermanos, tu hermano, te falte el respeto y te ataque todos los días, tiene que parar”.

Trejo quería llamar la atención sobre sus experiencias y se acercó a otros ex empleados, preguntándose si compartían lo que le había pasado.

Pronto encontró a ex colegas que dijeron que Flores-Martínez los había acosado verbalmente. “Todos me decían lo mismo”, dijo Trejo. “Encendieron algo dentro de mí para poner fin a esto”.

Los animó a presentarse y generar protestas públicas en las plataformas de redes sociales. Ashley De La Torre y Jaqueline Rodríguez, que habían estado en CashDrop menos de un año y desde entonces habían dejado la empresa, acordaron grabar testimonios.

Decidieron contar de casos de abuso verbal, episodios agresivos y un ambiente de trabajo tóxico que dijeron que los llevó a salirse indefinidamente. A cientos de personas les gustaron sus videos y recibieron docenas de comentarios de apoyo.

“Él se ponía muy estresado cuando se acercaba la hora de pagar las cuentas”, dijo Rodríguez, recordando que Flores-Martínez arremetía contra los empleados tan regularmente como una vez por semana, pero especialmente en las últimas y primeras semanas del mes.

El comportamiento de Flores-Martínez descrito en los testimonios y entrevistas incluía ridiculizar a los pasantes, avergonzar públicamente, golpear las mesas con las manos y, en un caso, palmar la cabeza de un empleado.

“Es desafortunado cuánta violación se volvió normal, cómo ser insultado por un CEO, cómo el abuso emocional se convirtió en parte del día”, dijo De La Torre en el video de Instagram.

En una entrevista con South Side Weekly y La Voz Chicago, Flores-Martínez negó las acusaciones.

Al principio, Flores-Martínez dijo que las acusaciones se debían a “una combinación de malentendidos, un ambiente de alta presión, definitivamente hay muchas emociones involucradas”, pero luego las llamó “completamente sin fundación” y que estaba considerando emprender acciones legales.

“No hay fraude. No hay gran noticia. No hay conducta sexual inapropiada, no hay nada de MeToo, no hay nada allí”, dijo Flores-Martínez. “Alguna gente está esperando, sedienta de sangre para poder cancelar a alguien”.

“¿Soy un personaje explosivo? Depende de cómo lo veas”, dijo, y agregó, “¿Qué empresa no tiene mucho en juego, reuniones de alta energía, donde hay desacuerdos?” Pero negó haber amenazado a los empleados o haberlos hecho sentir oprimidos o controlados.

Lisa Kowalczyk formaba parte del equipo de éxito del cliente de la empresa y se unió a CashDrop en enero de 2021. En una entrevista, Kowalczyk dijo que el 28 de diciembre de 2022, ella y otros empleados de CashDrop recibieron un mensaje del Slack de la empresa que les alertaba de que los ex empleados estaban criticando a la empresa en las redes sociales y exigiendo que los empleados actuales firmaran un acuerdo de no divulgación (NDA, por sus siglas en inglés) dentro de dos horas, o serían despedidos.

Kowalczyk le dijo a Flores-Martínez que le había enviado el documento a su abogado para que lo revisara.

Antes de que pudiera obtener una respuesta de su abogado, Kowalczyk dijo que fue despedida dos días después, el mismo día en que Trejo, De La Torre y Rodríguez compartieron sus testimonios en Instagram.

Kowalczyk dijo que sufrió una lesión durante un viaje de trabajo y que nunca obtuvo el seguro médico que le prometieron. Ella dijo que todavía le deben alrededor de $10,000 en reembolsos por casos en los que las tarjetas de la compañía no funcionaron, y que los cheques de pago no llegaron a tiempo en tres ocasiones distintas, la más reciente justo antes de la Navidad.

También recordó no haber recibido apoyo cuando uno de sus compañeros de trabajo fue despedido. “Hubo un punto que, durante un par de meses, [estaba] trabajando ochenta horas a la semana, día y noche, porque no había nadie más que estuviera calificado que pudiera ayudarme”, dijo Kowalczyk.

Dijo que el estrés del trabajo eventualmente la llevó a que se le cayera el cabello y a tener otros problemas médicos.

“Había muchas líneas borrosas en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, dónde termina y comienza el trabajo”, dijo De La Torre, y agregó que no era inusual que el director ejecutivo y los empleados bebieran en el trabajo, fueran a cenar después del trabajo, y que constantemente les dijeran que eran una familia.

Rodríguez afirmó que ella y sus colegas se “unieron mediante el trauma” y sentían como que Flores-Martínez los había aislado de sus vidas personales. “Pensé que eran mis amigos”.

Según una encuesta de 2021 del Workplace Bullying Institute (WBI), 30% de los adultos estadounidenses sufren acoso en el trabajo, una cifra que en el momento de la encuesta incluía a casi 49 millones de empleados en todo el país.

Las cifras de mujeres que trabajan en tecnología son aún más asombrosas. Un estudio de 2020 de Women Who Tech encontró que cerca del 50% de las mujeres que trabajan en tecnología experimentaron acoso, y el cuarenta y dos por ciento reportó que el acoso fue por parte de un supervisor.

“Está normalizado, es rutinario, es frecuente, y por eso lo vemos como no digno de atención. Pero es la epidemia silenciosa de Estados Unidos y debemos comenzar a prestar atención porque está perjudicando a millones de trabajadores”, dijo el director de WBI y psicólogo social, el Dr. Gary Namie.

WBI actualmente está cabildeando para aprobar el Proyecto de Ley de Lugares de Trabajo Saludables en Massachusetts y Nueva York “para prevenir y corregir entornos de trabajo abusivos”. El proyecto de ley se presentó en Illinois en febrero de 2021, pero no ha sido aprobado por la Cámara de Representantes de Illinois.

Cuando se le plantearon las preocupaciones a Benjamin Vear, el presidente de la compañía y la persona que manejaba las responsabilidades de recursos humanos, según los empleados, dijeron que Vear racionalizó los episodios de Flores-Martínez al estrés que tiene el director ejecutivo debido a la falta de inversionistas.

Vear se negó a hacer comentarios o a ser citado.

Las cenas del equipo en la cuenta del CEO en restaurantes notables de Chicago como RPM Steakhouse, Beatnik on the River y Fulton Market Kitchen luego se usarían en contra de ellos durante las reuniones de la empresa, según De La Torre.

Los empleados se sentían estancados porque algunos cambiaron sus vidas y se mudaron a Chicago por el trabajo, mientras que otros carecían del autoestima para encontrar un lugar de trabajo mejor.

“Rubén fue muy intencional con las personas que eligió para tener cerca”, dijo Rodríguez, y agregó que sus empleados eran principalmente jóvenes latinos pertenecientes a comunidades marginadas, a menudo de primera generación, recién graduados, de bajos ingresos y estatus migratorio mixto.

En respuesta a un correo electrónico que enumeraba las acusaciones, Flores-Martínez escribió de la necesidad de que la compañía despidiera a algunos empleados el año pasado por razones económicas, pero que “no podemos y no comentaremos sobre declaraciones específicas hechas por empleados actuales o anteriores”.

Al final, afirmó que las preguntas contenían “falsedades inexactas” y “completamente verificables”, pero se negó a aclarar cuáles específicamente. “Le deseamos la mejor de la suerte en discernir la realidad de la ficción”, finaliza el correo electrónico.

En una entrevista anterior, Flores-Martínez dijo que quería darles “oportunidades a las personas que se parecen a [él], en un mundo donde ninguno de ellos tendría oportunidades”, y agregó que “tal vez piensen que soy un patan, y no a todo el mundo le voy a caer bien, no todos van a estar de acuerdo [con] la forma en que me muevo, o la forma que manejo mi negocio”.

Varios empleados dijeron que su salud fue impactada trabajando en CashDrop.

“Mi salud mental se deterioró rápidamente”, dijo Rodríguez. “Estaba extremadamente ansiosa porque no había terminado una fecha límite o estaba nerviosa por el día siguiente, nerviosa porque me iban a gritar”.

Los exempleados dijeron que los plazos y las expectativas a menudo se cambiaban a último minuto y con poco aviso por parte de Flores-Martínez, lo que los ponía en situaciones comprometedoras. Kowalczyk contó de una vez que ella le pidió una aclaración y Flores-Martínez dijo: “Ese no es mi p***** trabajo, tienes que hacer tu trabajo”.

Namie dijo que el estrés y la caída del cabello son respuestas reales a la conducta abusiva. Una lista de problemas de salud pueden derivarse del abuso verbal, incluyendo enfermedades físicas relacionadas con el estrés, impactos dañinos en la función cerebral, dolor en las articulaciones, ansiedad debilitante, depresión clínica y trastorno de estrés postraumático (PTSD), por nombrar algunos.

“Estas personas que han salido a la luz, no es de extrañar que tengan miedo. Están reportando heridas de guerra”, dijo Namie al enterarse de las acusaciones. “¿Por qué deberían sufrir lesiones emocionales a cambio de un cheque?”

Después de hacer pública su experiencia en CashDrop, los tres empleados que compartieron sus historias recibieron palabras de aliento y algunos proveedores como Shop Ankata dejaron de usar CashDrop por completo.

Pero también enfrentaron el rechazo de Flores-Martínez y otros en CashDrop en mensajes de texto y publicaciones en las redes sociales que atacaban el carácter de los exempleados. Flores-Martínez recurrió a su Instagram personal para publicar una serie de historias, incluida una en la que escribió: “La gente puede decir lo que quiera por sus 5 ‘me gusta’ y 10 minutos de mini influencia”.

La hermana de Flores-Martínez, Betsabe Brewer Flores, quien trabajaba como supervisora en la empresa y tenía una relación laboral más estrecha con Rodríguez, dejó mensajes de voz y mensajes de texto que invalidaban el testimonio de Rodríguez. En un mensaje de texto, escribió: “Hiciste lo tuyo y te montaste esa ola para obtener una computadora portátil gratis, un trabajo fácil”. En un mensaje a Trejo, Flores escribió: “Eres [flojo] y no haces nada de trabajo” y “Tu hijo no se merece que su papá empañe su imagen en Ig por unos ‘me gusta’. Él no sabe que probablemente también será un [flojo] como tú.

Brewer Flores se negó a comentar.

Para Kowalczyk, Trejo, De La Torre y Rodríguez, su intención al hablar es responsabilizar a Flores-Martínez.

“Solo espero que escuche nuestras experiencias, que vea el daño que ha causado, y tenga un poco de empatía, y se dé cuenta de que realmente se está aprovechando de quienes lo rodean”, dijo De La Torre.

Sin embargo, la continua negación de Flores-Martínez de cualquier irregularidad y su aparente incapacidad de responder a las críticas los hace pensar que las cosas no cambiarán, y si cambian, creen que CashDrop debería dejar de existir.

“El abuso es el núcleo fundamental de todo y Rubén se ha esforzado por enredarse con la empresa para que no cambie y pase lo que creo que tiene que pasar con CashDrop, que con suerte se disuelva”, dijo Rodríguez.

“Incluso cuando se agregan las pruebas en su contra, su ego no le permite ser una mejor persona”, dijo Trejo. “Él y CashDrop son sinónimos. Con él al frente de la empresa, [está] destinada al fracaso”.

CashDrop es utilizado por proveedores con sede en ciudades de todo el país, como Los Ángeles, Tampa, Salt Lake City, Des Moines y Milwaukee. A los proveedores que utilizan CashDrop se les reembolsan posteriormente las tarifas de procesamiento.

Kowalczyk dijo que a algunos proveedores todavía se les debían esas tarifas cuando ella dejó CashDrop, incluyendo un negocio que pertenecía a un amigo que atrajo.

Dijo que los aparentes problemas financieros en la empresa (cheques de pago atrasados, tarjetas de empresa rechazadas y despidos) no concordaban con lo que describió como el lujoso estilo de vida de Flores-Martínez.

“Hay $15,000 gastados en tequila para fiestas, tal vez otros $20,000 gastados en un club en Miami”, dijo Kowalczyk. “No hay razón por la que un director ejecutivo de una nueva empresa, que no es lucrativa, se quede en el Beverly Hills Hilton”.

Los exempleados están preocupados por los proveedores que aún confían en CashDrop con una parte de su negocio. Las tarifas de los clientes se anunciaron más recientemente al 5% con un cargo mínimo de 45 centavos. Sin embargo, al momento de la publicación, al realizar una compra de $5 usando la aplicación, la tarifa de procesamiento es de $1, que es el 20%.

Según Kowalczyk, esto se debe a que se cambiaron las tarifas, un cambio que no se ha reflejado en las plataformas públicas de CashDrop.

“A principios de 2023, CashDrop en realidad aumentó la tarifa que le cobra a los clientes por su tarifa de conveniencia”, dijo Kowalczyk.

Cuando se le preguntó sobre el cambio de tarifa, Flores-Martínez dijo que la tarifa es “dinámica” y, en algunos casos, “el precio puede llegar al 15%”. Le aseguró al Weekly que CashDrop es completamente transparente con sus comerciantes y “si hubiera grietas en los sistemas, ya habrían salido a la luz”.

Lo que es más preocupante para el grupo de exempleados que los acusan es el Latino Renaissance Fund recientemente lanzado, que se puso en marcha a fines del año pasado. Flores-Martínez prometió $1 millón de su propio capital de CashDrop para distribuirlo a 1,000 empresas propiedad de latinos que usan la aplicación.

Algo similar se les prometió a los empleados de CashDrop, quienes nunca recibieron la documentación por el capital que les dijeron que recibirían en la empresa, dijo Trejo en su testimonio.

“Si vas a trabajar bajo el pretexto de ser un renacimiento latino, debes tratar bien a los latinos”, dijo Trejo, y agregó: “No lo aceptaremos, especialmente de alguien que ni siquiera es de Chicago”.

Aunque Flores-Martínez se mudó a Chicago de Milwaukee, se considera como “un miembro prominente de la comunidad latina en Chicago”.

“Soy conocido, la gente me conoce. Y estoy hablando de todo tipo de personas, [desde] el maldito pasante hasta la alcaldesa”, dijo.

Cuando se le preguntó si todavía “no solo le interesaba el dinero”, respondió: “Todo se trata del dinero. Se trata de crear riqueza para los latinos, se trata de crear millonarios y multimillonarios que se parezcan a ti y a mí”.

Serían esas mismas palabras las que alguna vez atrajeron a empleados como De La Torre.

“Puede que tenga el don de la elocuencia y diga las cosas correctas, pero trata terriblemente a las personas más cercanas a él”, dijo.

Traducido por La Voz Chicago