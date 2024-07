Adán Díaz, cantautor de Chicago, se prepara para debutar en Lollapalooza

El mejor lugar para cobertura de noticias y cultura latina en Chicago. | The place for coverage of Latino news and culture in Chicago.

Read in English

Cuando Adán Díaz, de 20 años, recibió una llamada preguntándole si estaba libre para el fin de semana de Lollapalooza, ni siquiera tenía aún representante ni agente.

El jueves por la noche, tras años de actuaciones en locales de Chicago y como abridor de distintas bandas por todo Estados Unidos, debuta en Lollapalooza.

“Es una bendición hacer mi rutina habitual el día anterior y al día siguiente levantarme y... tomar la CTA”, dijo al Sun-Times en una entrevista reciente. “Es muy tranquilizador saber que estoy tan cerca”.

Cuando era un estudiante de secundaria de 15 años en 2020 atrapado en casa gracias a la pandemia de COVID-19, Díaz empezó a hacer música en su habitación. Su primera canción, “ripped jeans”, fue escrita y producida con la ayuda del sello musical de Los Ángeles GOD MODE.

La canción trata de una chica de la que estaba enamorado: “Ripped jeans, she was my beauty queen (mi reina) / 17, she knows a lot of things (¿me quieres?) / Maybe one day, I’ll be 17 (un día) / Maybe one day, you’ll be next to me (te necesito).”

Era la primera vez que ponía la pluma sobre el papel.

“Creo que llevo en las venas escribir sobre mi vida de forma natural”, dijo.

Díaz dijo que no espera que el público de Lolla “sepa quién c - - - soy”, pero le entusiasma la idea de hacer nuevos fans y quiere interactuar con el mayor número posible.

“Creo que la mejor forma de presentarme es tocando música nueva que me represente ahora”, dijo. Las primeras canciones de Díaz tienen un aire juvenil, de “hágalo usted mismo”, propio de la banda sonora de una comedia romántica adolescente, pero ahora busca un sonido más alternativo. En la mayoría de sus discos canta en una mezcla de inglés y español.

Como mexicano-estadounidense que creció en los suburbios de Northlake, no quiere limitarse a hacer un solo tipo de música, señalando que el hecho de que tuviera un tema de bachata en su EP “Luchador” no le convierte en un artista de bachata.

“Ya no creo en los géneros. Cualquier cosa puede ser pop, cualquier cosa puede ser rock... Sólo hago lo que me suena bien”.

Y aunque admite que la música de su adolescencia procedía de un lugar de “enamoramiento”, se ha inclinado por una versión adulta de sí mismo en su próximo EP que incluye “sonidos raros y baterías muy ruidosas”.

El segundo single, “jsyk”, de ese EP aún sin título, saldrá el 31 de julio.

Está cursando una licenciatura en marketing digital, pero decidió hacer una pausa en sus estudios para centrarse en su música.

“Lo nuevo va a ser muy movidito”, dice. "Últimamente me encuentro en un estado mental mejor y más divertido, y he estado abrazando mi rareza”.

Adan Díaz dijo que la sensación de actuar en Lollapalooza este año sigue siendo “surrealista”. Zubaer Khan/Sun-Times

De niño, recibió formación clásica de violín, al principio con bastante reticencia. Pero tener esa instrucción, dijo, le ayudó a tomar una guitarra mientras estaba en la cuarentena y a enseñarse a sí mismo.

A principios de año, Díaz realizó su segunda gira como telonero de Good Kid, un grupo canadiense de rock indie. Díaz y sus compañeros de banda se amontonaron en su Dodge Caravan azul de 2010 para ir en coche a cada concierto, ya que contratar a un conductor o volar a cada concierto se salía de su presupuesto, dijo. El vehículo es viejo, pero fiable.

“Hasta que dejó de serlo”, dijo Díaz mientras explicaba cómo tuvo que sustituir el radiador del monovolumen durante la primera semana de la gira.

“Cuando eres un artista pequeño, no tienes presupuesto para conseguir un chófer”, dijo, y añadió que a menudo tenían que levantarse a las 4 o 5 de la mañana para ponerse en marcha y llegar a un concierto a nueve horas de distancia.

Díaz dijo que nunca había estado en Lolla antes del año pasado, cuando acompañó a unos amigos que tocaron un set, porque “nunca podía pagarlo”.

Actuar sólo un año después “nunca se le pasó por la cabeza”, pero en abril recibió una llamada de un representante de BMI cuando salía de una sesión de estudio en la biblioteca. Llamó a sus padres, que al principio no le creyeron, para comunicarles la noticia de inmediato.

“Todavía me parece surrealista, y creo que no me voy a dar cuenta hasta que esté allí", dijo.

Adán Díaz actuará en Lollapalooza el 1 de agosto a las 6:50 p.m. en el escenario BMI, el jueves.