Junta estatal retrasa proyecto en West Chicago que agregaría operación de basura

Una controversial propuesta para agregar una operación de recolección de basura en West Chicago no avanzará después de que un panel estatal dictaminó que la Municipalidad no les había notificado a todos los propietarios cercanos y, por lo tanto, no tenía autoridad para continuar con el plan.

La decisión de la Junta de Control de la Contaminación de Illinois retrasa pero no anula el proyecto, al que se opusieron algunos residentes latinos que consideraron el plan como racista. Los opositores dijeron que su comunidad sería un destino para la basura transportada desde las comunidades blancas, incluyendo las de Naperville y Wheaton.

La junta dictaminó el jueves que la Municipalidad no tenía jurisdicción para seguir adelante con ningún plan porque no se había notificado la existencia del proyecto al menos a un propietario.

La junta de cuatro miembros, designada por el gobernador J.B. Pritzker, toma decisiones en asuntos de protección ambiental según la ley estatal.

La Municipalidad dio luz verde a LRS para planificar su operación de recolección de basura, que se estima que traerá 650 toneladas de desechos sólidos por día, pero la junta estatal también tuvo que aprobarla.

La Junta de Control de la Contaminación de Illinois dictaminó el jueves que la Municipalidad no siguió una directriz para contactar a todos los propietarios en el área. Como eso no sucedió, la Municipalidad no tenía jurisdicción para seguir adelante con ningún plan.

La junta fue instada por los residentes a rechazar la estación de residuos, y no se opuso a los argumentos de los oponentes de que el plan era demasiado complicado y discriminatorio.

Eso le da a la Municipalidad y al transportista de basura LRS la opción de comenzar de nuevo el proceso o apelarlo ante los tribunales.

Los funcionarios de West Chicago no respondieron a las solicitudes de comentarios.

LRS se negó a hacer comentarios a través de un portavoz, quien dijo que la compañía estaba revisando la decisión de la junta.

El año pasado, un abogado de la empresa reprendió a los residentes, acusándolos de iniciar una “guerra cultural” por la controversia.

Los residentes habían argumentado ante el estado que la Municipalidad impulsó los planes sin involucrar plenamente al público. Se quejaron de que el lugar traería cientos de camiones y toneladas de basura.

Incluso si el proyecto sólo se retrasa en lugar de eliminarse, uno de los peticionarios que busca bloquear la operación LRS dijo que la decisión del panel estatal fue una victoria para la comunidad.

“Le da tiempo a la gente de la comunidad para digerir lo que pasó”, dijo Julieta Alcántar-García, opositora del proyecto. “Esto los despertó”.

La lucha en West Chicago generó la preocupación de que una comunidad de color se estuviera quedando atrapada con basura de comunidades predominantemente blancas [anglosajonas] cerca del Condado de DuPage.

West Chicago, con una población que es aproximadamente la mitad latina, ya alberga la única estación de transferencia de basura del Condado de DuPage, que es una parada intermedia antes de que la basura sea transportada a un vertedero.

LRS, anteriormente conocido como Lakeshore Recycling Systems, obtuvo la aprobación de la Municipalidad suburbana para ubicar el segundo sitio de transferencia de basura en un área industrial cerca del Aeropuerto DuPage.

Dos grupos de residentes estuvieron representados por diferentes abogados, presentando peticiones separadas ante el estado que finalmente se combinaron.

Robert Weinstock, quien representa a Alcántar-García y a otros residentes por medio del Centro de Defensa Ambiental de la Universidad Northwestern, dijo que estaba “decepcionado” de que no se consideraran las objeciones de los residentes.

Ricardo Meza, un abogado que representa a otros residentes en el caso, dijo: “Esperamos que el fallo de hoy ponga fin a cualquier esfuerzo adicional para colocar otro basurero en West Chicago”.