Beat the Champions: Scores from Section 4/Will County sectional

Here are the scores from the Section 4/Will County sectional of the 58th Beat the Champions on Sunday at Arena Lanes in Oak Lawn. They ran in the sports final and late sports final print editions of the Sunday Sun-Times.

Here are the scores:

Section 4/Will County Sectional Arena Lanes, Oak Lawn Saturday's Results (Top 14 women and top 13 men pending verification advance to the finals) Bowler Center G1-G2-G3-Hdp--TOT Annie Handy, Castaways 252-225-216-105--798 Joyce Pledger, Castaways 216-224-201-129--770 Kristen McCarthy, Palos 139-198-201-207--745 Jennifer Gritzenbach, Orland 180-192-200-172--744 Ashley Jackson, Centennial 247-233-223-37--740 Nikita Lawrence, Burr Oak 237-219-214-64--734 Torie Sutton, Castaways 168-224-198-143--733 Helen White, Palos 137-173-171-248--729 Charmaine Orr, Castaways 150-130-178-270--728 Rose Willard, Lakewood 214-177-224-102--717 Jacque Hennessy, Tinley 154-130-159-270--713 Tekila Spells, Castaways 194-243-226-48--711 Mise Payne, Burr Oak 188-193-199-126--706 Bridgette Gordon, Lakewood 183-176-193-153--705 Patricia Arthur, Dolton 189-191-163-159--702 Maggie Francis, Tinley 207-258-235-0--700 Jamesetta Wilkes, Dolton 173-121-214-191--699 Nina Grant, Castaways 190-160-185-164--699 Evelyn Turner, Castaways 191-196-185-126--698 Susan Callan, Arena 167-134-152-243--696 Anna Favors, Lakewood 146-146-138-264--694 Lila Davis-Newman, Castaways 190-193-200-110--693 Vikki Thomas, Castaways 171-151-172-197--691 Karen Kozy, Lynwood 182-223-159-126--690 Donna Suchoski, Palos 179-188-175-148--690 Melissa Mollett, Lynwood 227-172-234-56--689 Renee Jones, Palos 139-185-162-202--688 Audrey Tasker-Lewis, Dolton 184-205-174-124--687 Evelyn Pisarczyk, Tinley 182-186-189-129--686 Tasha Bullock, Dolton 180-226-154-124--684 Erin Williams, Centennial 181-206-219-78--684 Pegi Artley, Laraway 195-169-169-148--681 Robin Malone, Dolton 147-190-234-110--681 Erin McKinley, Palos 123-141-147-270--681 Sherrow Young, Burr Oak 184-190-208-99--681 Candice Jones, Castaways 223-194-180-83--680 Stephanie Clark, Dolton 134-129-156-259--678 Constance Schram, Oak Forest 191-201-199-86--677 Kelly Dettloff, Centennial 179-184-215-97--675 Antoinette Hurst, Centennial 154-170-160-191--675 Dolores Lopez, Town & Country 169-152-162-191--674 Virginia Isom-Hicks, Dolton 145-198-141-189--673 Kathleen Jercka, Palos 151-137-148-237--673 Judy Rice, Orland 195-153-176-145--669 Kelli Rockwell, Centennial 179-179-224-86--668 Deborah Janicek, Orland 172-138-164-191--665 Diane Drish, Palos 155-179-204-126--664 Sharon Moore, Dolton 158-171-214-121--664 Sharon Wulsch, Oak Forest 149-164-198-153--664 Julie Knoerzer, Laraway, 200-153-161-148--662 Judy Hanson, Palos 141-220-145-153---659 Colleen Tempel, Arena 162-162-160-170--654 Angela Walker, Dolton 194-201-200-59--654 Carissa Broadridge, Arena 180-207-140-126--653 Kelsey O'brien, Orland 181-203-194-75--653 Helen Pitula, Orland 146-125-234--653 Shavonne Williams, Burr Oak 179-167-202-105--653 Chantel Christman, Arena 146-215-189-102--652 Robbie Johnson, Castaways 164-173-143-170--650 Beth Triezenberg, Tinley 176-162-167-145--650 Chris Kamplain, Tinley 181-144-179-145--649 Patrice Maze, Arena 179-149-146-175--649 Arlene Alesky, Arena 115-132-135-259--641 Adrienne Sims, Centennial 174-181-161-124--640 Tania Smith, Lakewood 181-180-190-89--640 Jennette Swick, Orland 159-170-191--118--638 Julie Tenerelli, Palos 123-180-140-191--634 Alexis Borman, Plainfield 180-186-205-62--633 Merril Casque Jo, Arena 116-147-119-251--633 Donna Engler, Orland 157-128-154-194--633 Dawn Swiercz, Palos 114-119-129-270--632 Rhea Sternberg, Orland 146-130-139-216--631 Senalda Grady, El-Mar 152-152-188-137--629 Rachel Klootwyk, Peotone 94-114-151-270--629 Annette Liggett, Castaways 136-142-154-194--626 Cheryl Robinson, Arena 134-129-131-229--623 Shawanda Jennings, Burr Oak 126-155-139-202--622 Renee Cahue, Palos 177-160-141-143--621 Frances Woods, Dolton 151-174-168-126--619 Patty Hart, Orland 203-173-194-48--618 Nicole Willis, Orland 196-147-193-81--617 Grace Jones, Castaways 127-138-130-221--616 Patricia Quayle, Lan Oak 155-227-173-59--614 Dolores Dearborn, Arena 107-156-129-221--613 Nicolra Gholston, Centennial 112-179-133-186--610 Danyeil Simmons-Oats, Burr Oak 185-158-200-64--607 Kristal Schultz, Oak Forest 232-180-165-29--606 Cathy Shenault, Castaways 158-189-147-108--603 Leanne Schmacher, Lynwood 110-140-149-202--601 Sue Schneider, Palos 111-117-133-240--601 Karen Baker, El-Mar 176-157-179-83--595 Dolores Martin, Palos 133-101-92-264--590 Lynette Mccaskey, Lakewood 139-168-123-159--589 Loretta Greenwood-Cobb, Burr Oak 138-138-136-172--584 Gina Damon, Orland 115-144-224-99--582 Dakitta McGee, Burr Oak 191-152-176-59--578 Cherri Emling, Peotone 133-98-105-237--573 Sharon Dempsey, Oak Forest 117-125-161-164--567 Shawn Murphy, Burr Oak 177-162-147-81--567 Dorothy Bastien, Tinley 122-115-120-207--564 Jackie Branch, Castaways 129-108-155-167--559 Amy Hamernizk, Oak Forest 169-149-168-70--556 Sherry Harris, Oak Forest 100-103-83-261--547

Men Bowler, Center G1-G2-G3-Hdp--Tot Keith Charvat, Palos 257-258-267-0--782 Timothy Thomas, Castaways 248-233-25-48--781 Ryan Kortge, Peotone 233-210-267-67--777 Richard DeWitt, Palos 252-223-203-81--759 Noah O'Daniel, Oak Forest 237-258-206-56--757 Scott Panozzo, Orland 213-224-256-64--757 Wally Burress, Orland 182-210-191-172--755 Will Muguire, Palos 178-191-258-126--753 Chuck Panozzo, El Mar 221-244-224-59--748 James Chavers, Lakewood 250-168-190-129--737 Russ Stanton III, Oak Forest 269-202-218-48--737 Robert Scott Jr, Castaways 237-203-231-64--735 Brian Eggleston, Castaways 212-257-218-45--732 Wally Czwodzinski, Plainfield 199-232-241-59--731 Robert Julun, Dolton 180-207-144-194--725 Delano Ross Jr, Burr Oak 233-210-190-86--719 Tom Sawyer, Oak Forest 245-195-279-0--719 Richard Korczyk, Tinley 177-235-171-135--718 Fred Rozak, Orland 232-224-225-35--716 Michael Schubert, Palos 184-279-228-24--715 James White, Arena 193-242-173-105--713 Paul Jarrell, Orland 209-227-245-27--708 Phil Bona, Palos 222-228-228-29--707 Gary Rice, Orland 237-223-247-0--707 Chris Schuch, Tinley 224-236-247-0--707 Peter Messina, Tinley 191-168-212-135--706 Anthony Bellassai, Oak Forest 180-214-190-118--702 Jeremy Haynes, Palos 218-200-170-113--701 Melvin Wilson, Castaways 256-192-180-72--700 Joseph Turner, Tinley 197-250-182-0--699 Calvin Jackson, Arena 173-190-182-151-696 Travis Mitchell, Castaways 257-228-210-0--695 Fred Smith, Castaways 200-202-245-48--695 Dan Younker, Peotone 210-203-246-32--691 Charles Runyan III, Palos 203-223-211-54--691 Matt Kontos, Palos 215-220-255-0--690 Jim Skupien, Orland 206-242-183-59--690 Daniel Billings Jr, Palos 216-201-189-83--689 Preston Dixon, Dolton 182-165-235-105--687 Marlan Hicks, Burr Oak 169-156-178-183--686 Arturo Griffin, Arena 167-165-194-159--685 Christopher Brown, Centennial 179-218-183-102--682 Kevin Talley, Burr Oak 213-226-213-27--679 Robert Wegley, Lan Oak 207-235-235-0--677 Stephen Lis, Oak Forest 220-235-195-24--674 Glenn Trull, El Mar 188-172-192-118-670 Kenneth Weaver, Dolton 258-188-203-2--670 John Gannon, Oak Forest 215-193-215-43--666 Charles Landers, Burr Oak 228-206-214-16--664 Bob Odenbach, Arena 187-203-256-18--664 John McGee, Burr Oak 172-168-191-132--663 Timothy Powell, Dolton 183-177-204-99--663 Dave Younker, Peotone 216-198-193-56--663 Kenneth Ball Sr, Orland 232-166-234-29--661 Vincent Georgetti, Lynwood 187-173-128-170--659 James O'Brien, Palos 183-213-219-43--658 Tom Pacelli, Orland 195-175-213-75--658 Emanuel Blackwell, Lakewood 171-191-190-105--657 Nicholas Kleba, Orland 202-244-194-16--656 David Kaczorowski, Arena 180-190-213-70--653 Jesse Lane, Dolton 192-209-254-0--653 Michael Cartwright, Castaways 189-224-221-16--650 Frank Kozlowski, Oak Forest 180-151-236-83--650 John Malone, Burr Oak 174-176-190-108--648 Reginald Jackson, Castaways 157-213-234-43--647 Dennis Carter, Dolton 200-186-20-59--646 Michael Johnson, Centennial 199-204-172-70--645 Roosevelt Baldwin, Arena 172-246-202-24--644 Darrell West, Arena 204-189-179-72--644 Gregory Rogers, Tinley 146-189-157-151--643 Leroy Gunn, Castaways 164-167-176-135--642 Justin Paetsch, Tinley 184-194-194-67--639 Jack Greene Jr, Lakewood 172-166-222-78--638 Steven Wallace, Castaways 190-212-196-40--638 Craig Barnes, Laraway 194-157-147-137-635 Chris Moore, Centennial 198-183-193-59--633 Robert Williams, Castaways 207-211-167-48--633 David Wax, Tinley 227-150-170-83--630 Tyler Zigterman, Lan Oak 191-171-255-13--630 George Smith, Burr Oak 181-144-156-148--629 Ken Krick, Orland 175-137-136-180--628 Derek Pryor, Castaways 158-162-171-137--628 Esau Robinson, Castaways 167-169-193-99--628 Anthony Gray, Castaways 188-163-190-86--627 Gerald Sims, Dolton 200-147-159-121--627 Tony Decker, Arena 192-186-155-91--624 John Nichols, Lynwood 177-244-181-62--624 Donald Tucker, Dolton 191-147-159-126--623 Alexander Miles, Burr Oak 154-169-159-140--622 Mike Kozak, Thunder 230-205-141-45--621 Kerry Melfi, Laraway 130-143-191-156--620 Tom Neville, Oak Forest 173-182-214-51--620 Kevin McCrory, Centennial 221-164-195-37--617 Bob DeFalco, Oak Forest 145-170-214-86--615 Bob DeFalco, Oak Forest 145-170-214-86--615 Brandon Johnson, Burr Oak 172-148-147-148--615 William Gritzenbach, Orland 195-160-200-59--614 James Holifield, Lakewood 185-138-200-91--614 Anthony Biliskov, El Mar 190-203-176-43--612 Damecko Pope, Centennial 169-221-203-18--611 Pat Benke, Arena 188-166-134-118--606 Ross Carmody, Centennial 234-208-168--605 Elbert Whitfield, Dolton 147-156-178-124--605 Dan Prokop,Thunder 173-129-150-162--604 Rey Fortu, Orland 160-187-205-48--600 Ron Armor, Orland 175-145-177-102--599 Ed Krol, Tinley 179-214-198-8--599 Shabon Jones, Castaways 197-178-167-54--596 Antonio Turner, Lakewood 161-145-233-56--595 Charles Allen, Lan Oak 181-196-202-13--592 Nicholas Lesniak, Orland 179-161-179-72--591 Joe Gray, Peotone 155-170-123-140--588 Bruce Bovenkerk, Orland 192-189-136-70--587 Marc Wiktor, Orland 159-213-159-51--582 Timothy Fischer, Palos 172-200-202-0--574 Marion Gray, Burr Oak 173-202-194-0--569 Michael Kloozwyk, Oak Forest 193-162-189-24--568 Jon Danielson, Arena 224-159-158-24--565 Arlan Chambliss, Dolton 165-126-179-94--564 Michael Suchoski, Palos 205-146-183-27--561 John Maniuak, Centennial 233-176-137-8--554 Bobby Rawls, Dolton 198-144-165-43--550 Dishon Quinn, Oak Forest 167-150-159-62--538 Bruce Rhoads, Arena 168-178-170-21--537 Eddie Thomas, Centennial 151-199-143-29-522 PRIZE NOTE: Top male and female bowlers in each sectional receive either a Storm Roto Grip or Hammer Black Widow. SCHEDULE: Finals: Men's, noon, March 3, Beverly Lanes; women's, 2 p.m. March 10, Liberty Lanes.