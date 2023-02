Los candidatos a la alcaldía de Chicago recorren las iglesias en su recta final, advierten de ‘falsos profetas’

La Voz es la sección en español del Sun-Times, presentado por AARP Chicago.

Elecciones La Voz Para votar informadamente en las elecciones del 28 de febrero, consulte el cuestionario de alcaldía, en el que les pedimos a los candidatos responder a 23 preguntas sobre sus posturas: elections.suntimes.com/questionnaire-es/.



Read in English

Con poco tiempo antes de las elecciones municipales de Chicago, los nueve candidatos a la alcaldía se dispersaron por toda la ciudad el domingo para ofrecer algunos de sus argumentos finales para ganarse a los votantes indecisos y para animar a los que ya han tomado una decisión a votar.

Los aspirantes al Ayuntamiento acudieron a bares, casas, paradas de autobús y otros lugares, pero no antes de ir a misa. Casi todos los candidatos comenzaron su carrera hacia la recta final en un templo religioso.

Ese fue el caso de la alcaldesa Lori Lightfoot, cuyas plegarias políticas para un segundo mandato podrían depender de ganarse a los votantes de los distritos de mayoría negra de las zonas sur y oeste.

Lightfoot visitó dos iglesias antes de dirigirse a docenas de simpatizantes en Q’s Lounge, en el barrio de Ashburn, donde la alcaldesa bailó al ritmo de una banda de soul en vivo, posó para docenas de fotos con sus partidarios y les advirtió que no se dejaran engañar por los “falsos profetas” de la campaña electoral.

“Te van a decir lo que quieres oír, pero cuando los oyes, te preguntas: ¿qué han hecho realmente?” dijo Lightfoot, reservando sus ataques para sus contrincantes Paul Vallas y el Comisionado del Condado de Cook Brandon Johnson.

“¿Qué han hecho realmente en todo el tiempo que llevan como políticos para mejorar la suerte de la gente como nosotros?” preguntó Lightfoot, que se encuentra en una situación electoral diferente a la de su sorprendente paso a la segunda vuelta hace cuatro años.

La alcaldesa Lori Lightfoot escucha la actuación de un grupo de soul durante una visita de campaña el domingo por la tarde en Q’s Lounge, en Ashburn, en la zona sur. Anthony Vazquez/Sun-Times

Lightfoot, entonces una desconocida entre 14 candidatos, le ganó a la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle.

Pero con varias encuestas que la muestran en un empate estadístico que podría impedirle avanzar a la segunda vuelta de abril, se mantuvo a la ofensiva el domingo tanto como lo fue durante su primera carrera.

“No me digas, Paul Vallas, que tienes una respuesta para resolver este problema, porque no la tienes”, dijo Lightfoot. “No tienes experiencia, pero eres bueno para provocar el miedo en la gente”.

En cuanto a Johnson, miembro de la Junta del Condado de Cook y organizador del Sindicato de Maestros de Chicago, Lightfoot lo descalificó como un “tipo simpático, que habla bien —se nota que es hijo de un predicador— pero sus ideas están fuera de contacto con la realidad de la gente de esta ciudad.”

“Brandon Johnson es uno de los que proponen desfinanciar de la policía. Piensa que, en estos tiempos, deberíamos tener menos policías en la calle cuidando de la gente y manteniéndola segura”, dijo.

Vallas, ex director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés), respondió a Lightfoot durante una visita de campaña con sus partidarios en un restaurante griego de Lincoln Square.

“Todos los problemas a los que se enfrenta la ciudad son producto de un mal liderazgo, y un mal liderazgo desde el quinto piso (del Ayuntamiento)”, dijo Vallas. “Y no empezó con esta alcaldesa. Pero ciertamente ha empeorado”, dijo.

“Lo único que le falta a esta gran ciudad es un liderazgo de calidad, un liderazgo de calidad en el quinto piso. Mi intención es recuperar un liderazgo de calidad”, dijo.

El ex director general de CPS, Paul Vallas, habla a sus partidarios durante una visita de campaña el domingo por la tarde en un restaurante griego en Lincoln Square, en el lado norte. Ashlee Rezin/Sun-Times

Vallas no se refirió a la controversia más reciente que persigue a su campaña —que a su cuenta de Twitter le había “gustado” supuestamente mensajes racistas en los últimos años, según lo documentado por el Chicago Tribune— algo que su campaña atribuyó a “hackers”.

“No hay nada que aclarar”, dijo Vallas a los periodistas en Barba Yianni Grecian Taverna, en el 4761 N. Lincoln Ave., mientras un manifestante protestaba afuera.

“He llevado a cabo una campaña orientada a los problemas, y he evitado ser distraído por ataques mezquinos y cosas de ese estilo”, dijo Vallas, instando a los votantes a “evitar el ruido”.

“Mi esposa me dijo el otro día cuando me quejaba, le dije: ‘Sabes, me están atacando aquí, la gente me ataca aquí, me ataca allá’. Ella me dijo: ‘Estás en primer lugar. ¿Qué esperabas?’”

Por su parte, Johnson dijo que su campaña ha evitado las “formas divisivas y distractivas del miedo”, centrándose en cambio basado en las “esperanzas y sueños de la gente”.

Antes de hacer un encendido discurso ante sus simpatizantes en una fiesta en una casa de North Lawndale, dijo que ha hecho una campaña “multirracial y multigeneracional”.

“La desigualdad estructural que negros, latinos, blancos y asiáticos quieren ver desmantelada, la ven a través de nuestra candidatura”, dijo.

El Comisionado del Condado de Cook Brandon Johnson habla con sus partidarios durante una parada de campaña en una fiesta en una casa el domingo por la tarde en North Lawndale en el lado suroeste. Ashlee Rezin/Sun-Times

Johnson, atacado por sus oponentes por estar financiado por la CTU, está orgulloso de su fe progresista durante su discurso.

“Una cosa que Lori hizo bien: Sí, este es un movimiento lleno de radicales. Cuando Lori te halaga, es mejor que lo aceptes”, dijo entre aplausos.

Preguntado sobre cómo abordaría la delincuencia, Johnson dijo que atacaría las causas de raíz. “Cuando la gente habla de responsabilizar a los delincuentes, deberíamos empezar por responsabilizar primero a los sistemas”, dijo.

El congresista Jesús “Chuy” García, uno de los cuatro aspirantes más populares según las encuestas, pasó la mayor parte del día haciendo campaña con la congresista Jan Schakowsky por la zona del lago y el norte de la ciudad, una area que probablemente necesite ganarse para pasar a la segunda vuelta.

“Creemos que tenemos una excelente oportunidad de conseguir muchos votos aquí, especialmente entre los votantes indecisos”, dijo García en la entrada del Kit Kat Lounge, en el 3700 N. Halsted St.

A la pregunta de que si le preocupa la baja participación latina, García respondió: “Se puede mejorar. Pero creemos que mucha gente esperará hasta el martes”. García cree que sus anuncios de radio y televisión en español podrían ayudar.

El congresista Jesús “Chuy” García saluda a sus partidarios el domingo por la tarde durante una visita de campaña afuera de Kit Kat Lounge en el lado norte. Hizo campaña con la congresista Jan Schakowsky. Ashlee Rezin/Sun-Times

Después de haberse enfrentado al ex alcalde Rahm Emanuel en 2015, García dijo que los votantes “deben considerar la experiencia” al elegir un candidato.

“Para hacer avanzar a Chicago y dirigir el barco y ser inclusivo, es realmente crítico que alguien que ha estado en la oficina municipal y la oficina del condado, así como en la oficina federal, traiga esas habilidades y relaciones para trabajar con Chicago”, dijo. “Yo tengo esas relaciones”.

El empresario Willie Wilson pasó los días previos a las elecciones visitando iglesias afroamericanas.

“Esa es mi base”, dijo el domingo por la mañana en Friendly Temple Church COGIC, en el 7745 S. State, la primera de las tres iglesias que visitó.

Tras saludar de mano de los feligreses, anunció una donación de $10,000 a la iglesia y mostró un cheque.

“Aunque no voten por mí, vayan a votar. Demasiadas personas han muerto por nuestro derecho a votar”, le dijo Wilson a la multitud.

Wilson dijo que su campaña se centró principalmente en la delincuencia, el apoyo a los agentes de policía y la reducción de impuestos.

Cuando se le preguntó si había pensado a quién apoyaría si no llegaba a la segunda vuelta, Wilson se rió y dijo: “Voy a llegar por lo menos a la segunda vuelta. Estoy muy positivo”.

La positividad estaba alta, también, en las paradas del domingo de los otros cuatro candidatos que están compitiendo el martes.

La concejal Sophia King (4º) dijo a una congregación de simpatizantes en la Iglesia Bright Star en el barrio de Bronzeville, “No hay mejor predicción de lo que alguien va a hacer que lo que ya han hecho”, destacando una serie de desarrollos que ha apoyado en su barrio del lado sur.

La concejal Sophia King (4º) habla durante una parada de campaña el domingo por la mañana en la iglesia Bright Star de Bronzeville, en la zona sur. Mitch Armentrout/Sun-Times

“Podemos tener una comunidad donde nos unamos, donde haya un líder que realmente nos una”, dijo.

El representante estatal Kam Buckner asistió a los servicios en el hogar temporal de la demolida Antioch Missionary Baptist Church en Urban Prep Academy en el vecindario de Englewood.

“Esperamos entre un 30-40% de participación, lo que significa que todavía hay un 60-70% de los habitantes de Chicago que no tomarán esta decisión. Así que lo que realmente tenemos que hacer es animar a esa gente, conseguir que se comprometan y llevarlos a las urnas”, dijo Buckner.

El representante estatal Kam Buckner asiste a un servicio religioso el domingo por la mañana en la sede temporal de la Iglesia Bautista Misionera Antioquía en la Academia Urban Prep en Englewood, en el lado sur. Anthony Vazquez/Sun-Times

El activista comunitario Ja’Mal Green, al mando de un autobús turístico con una imagen de su cara, llevó a los votantes a un centro de votación temprana en Austin, donde habló sobre la participación de los votantes jóvenes. Según la Junta Electoral de Chicago, sólo el 2% de los votos anticipados emitidos hasta ahora proceden de personas de 18 a 24 años.

Green dijo que espera que esto mejore, lo que podría jugar a su favor.

“Hablo en un lenguaje que todo el mundo puede entender, y eso es lo que realmente llega a los jóvenes: ‘oh, es alguien que es como nosotros porque habla como nosotros’”, dijo Green.

El activista Ja’Mal Green felicita a un votante y saluda a sus simpatizantes el domingo por la tarde en su autobús de campaña frente a la biblioteca pública de West Chicago en Austin, en el lado oeste. Anthony Vazquez/Sun-Times

El concejal Roderick Sawyer (6º) leyó el Salmo 100 en la Iglesia St. Mark A.M.E. Zion, la casa de culto de Park Manor donde fue bautizado.

Sawyer dijo que buscaba “un poco de aliento espiritual” en el lugar que considera su hogar.

“Quiero que la gente conozca mi verdad y no se deje influir por los medios de comunicación, no por los ‘likes’ de las redes sociales, que investigue, que investigue a cada candidato, que mire quién es realmente antes de tomar una decisión”, dijo Sawyer. “Se trata de quién va a estar ahí a largo plazo... Eso es lo que me hace diferente”.