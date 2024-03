Las posturas de algunos de los candidatos sobre temas importantes en estas elecciones primarias

El mejor lugar para cobertura bilingüe de noticias y cultura latina en Chicago. | The place for bilingual coverage of Latino news and culture in Chicago.

Raymond A. López, Distrito 4 del Congreso de Illinois

En enero de 2024, los editores del Chicago Sun-Times/WBEZ enviaron por correo electrónico un cuestionario a los candidatos en las disputadas elecciones primarias para el Congreso del 19 de marzo en Illinois, solicitando información biográfica así como sus puntos de vista sobre temas que incluyen la crisis migratoria y la crisis económica del país. Se han editado ligeramente las respuestas por errores menores y estilo. Su edad se calculó el 6 de febrero de 2024.

Cortesía Acerca de Raymond A. Lopez Partido: Demócrata

Puesto: Representante estadounidense

Distrito: 4

Actualmente en el cargo: No

Oponente: Jesús “Chuy” García

Edad: 45

Ciudad natal: Chicago

Empleo: Concejal del Distrito 15, Municipalidad de Chicago

Experiencia política: Miembro del Comité, 2012-Presente; Concejal, 2015-Presente

Educación: N/A

Página de campaña: raymondforcongress.com/

Twitter: @RaymondALopez

Crisis migratoria

Chicago y otras ciudades grandes, como la Ciudad de Nueva York y Denver, siguen luchando contra la carga financiera que supone alojar a los miles de solicitantes de asilo que llegan en autobús y avión, principalmente desde Texas.

Desde el punto de vista del Congreso, ¿qué medidas propondría y/o apoyaría para aliviar tanto la carga de estas grandes Municipalidades estadounidenses como la difícil situación de los migrantes que llegan?

Raymond A. López: Si el Congreso está dispuesto a aceptar la decisión del Secretario [de Seguridad Nacional Alejandro] Mayorkas de no organizar audiencias de mérito para casos de asilo durante varios años, el Congreso debe financiar el apoyo a las personas y no cargar su fracaso sobre las espaldas de los contribuyentes regionales.

Cómo arreglar el sistema de inmigración

Ambos lados del espectro político estadounidense creen que el sistema de inmigración del país está roto.

¿Qué cree que debería hacerse para arreglarlo?

Raymond A. López: La actual crisis fronteriza ha puesto de relieve una serie de cuestiones en las que el Congreso debe centrarse, empezando por 1) asegurar adecuadamente la frontera; 2) conceder la amnistía y la ciudadanía a todas las personas registradas en DACA y que cumplan los requisitos; 3) crear una vía para todas las personas con antecedentes penales limpios que lleven en Estados Unidos al menos diez años; y, 4) hacer que el DHS procese todas las solicitudes de asilo en un plazo de seis meses y deporte a quienes no cumplan los requisitos.

Economía estadounidense

Muchos estadounidenses creen que la economía no va por buen camino.

Describa tres medidas que, en su opinión, Estados Unidos debería adoptar para mantener la inflación bajo control y mejorar sus perspectivas económicas, tanto a corto como a largo plazo.

Raymond A. López: Creo que tres medidas que el Congreso puede tomar de inmediato para mejorar las perspectivas económicas nacionales son elevar el sueldo mínimo federal a $15 la hora, aumentar las deducciones fiscales para la clase media y restablecer el equilibrio fiscal en la toma de decisiones.

Resolución de problemas locales

¿Cuál es el problema más acuciante de su distrito y cuál es su planteamiento para resolverlo?

Raymond A. López: La inversión federal en el distrito está estancada y es incoherente con un distrito que es el centro de varios ferrocarriles y de un importante aeropuerto nacional. La falta de retorno de dólares federales al distrito representa la pérdida de oportunidades para aumentar el empleo, invertir en infraestructuras locales y crear oportunidades sostenibles.

Jesús “Chuy” García, Distrito 4 del Congreso de Illinois

Ashlee Rezin/Sun-Times Acerca de Jesús “Chuy” García Partido: Demócrata

Puesto: Representante estadounidense

Distrito: 4

Actualmente en el cargo: Si

Oponente: Raymond López

Edad: 67

Ciudad natal: Chicago

Empleo: Congressman; U.S. House of Representatives, 4th District

Experiencia política: Representante de los Estados Unidos por el Distrito 4 de Illinois, 2019-Presente. Comisionado del condado de Cook, 2010-2018. Senador del Estado de Illinois, Distrito 1, 1993-1998. Concejal de Chicago, Distrito 22, 1986-1993. Miembro del Comité, Distrito 22, 1984-2000. Comisionado Adjunto, Departamento de Aguas de Chicago, 1984-1986.

Educación: Máster en Planificación Urbana por la Universidad de Illinois en Chicago

Página de campaña: chuyforcongress.com

Twitter: @RepChuyGarcia

Crisis migratoria

Chicago y otras ciudades grandes, como la Ciudad de Nueva York y Denver, siguen luchando contra la carga financiera que supone alojar a los miles de solicitantes de asilo que llegan en autobús y avión, principalmente desde Texas.

Desde el punto de vista del Congreso, ¿qué medidas propondría y/o apoyaría para aliviar tanto la carga de estas grandes Municipalidades estadounidenses como la difícil situación de los migrantes que llegan?

Jesús "Chuy" García: Desde la fundación de Chicago por el inmigrante haitiano Jean Baptiste Point Du Sable, hasta su modelo de ordenanza de ciudad santuario, los habitantes de Chicago han valorado y acogido a la gente. Ya fueran los inmigrantes irlandeses, italianos, chinos o mexicanos, los afroamericanos que huían de las leyes de Jim Crow en el Sur de Estados Unidos y, más recientemente, los refugiados ucranianos y afganos, hemos sabido cómo facilitar una transición humana y segura. La reciente oleada de migrantes, principalmente procedentes de Sudamérica, ha sido instrumentalizada por los republicanos, que se aprovechan de las necesidades, el miedo y la desesperación de la gente. Para combatir esto y ofrecer alternativas, he estado luchando por una reforma de inmigración en el Congreso, así como por financiación adicional.

En diciembre de 2022, lideré los esfuerzos con mis colegas de Washington D.C., Nueva York y Boston para solicitar financiación adicional para refugios: conseguimos $800 millones en fondos de la FEMA para asistir los esfuerzos locales. Además de esto, también me he asociado con negocios pequeños y colegas de otros estados para pedir un cambio normativo en los permisos de trabajo para agilizar las solicitudes y llenar los millones de puestos vacantes de empleo en los EE.UU. Además, he liderado los esfuerzos con el estado de Illinois y los funcionarios electos locales para pedir a la administración de Biden la libertad condicional, permisos de trabajo, la financiación de los refugios, la financiación de la asistencia legala, y la residencia permanente para los inmigrantes elegibles. Por otra parte, también he abogado por cambios normativos en la financiación federal actual para garantizar que la ciudadanía no sea un obstáculo para acceder a los servicios gubernamentales, como los programas de vivienda.

Cómo arreglar el sistema de inmigración

Ambos lados del espectro político estadounidense creen que el sistema de inmigración del país está roto.

¿Qué cree que debería hacerse para arreglarlo?

Jesús "Chuy" García: Han pasado más de 36 años desde que se llevó a cabo una reforma significativa; mientras tanto, la aplicación de la ley ha aumentado y no hemos abordado las causas profundas de la migración, como la violencia, la corrupción, el cambio climático y la pobreza. La política exterior estadounidense ha desplazado a miles de personas de sus países de origen. He estado trabajando con mis colegas del CHC y el CPC, así como con líderes y organizaciones locales, para abordar nuestro sistema de inmigración, que no funciona para los inmigrantes recientes y de larga duración. En la Cámara de Representantes aprobamos varios proyectos de ley de inmigración, pero se quedaron atascados en el Senado. Ahora, como minoría, necesitamos una acción ejecutiva.

Necesitamos que la administración de Biden tome medidas para los inmigrantes de larga duración y recientes: proteger DACA, amplíar el acceso a permisos de trabajo y libertad condicional, cambiar las fechas de registro para ampliar el estatus permanente y mantener el camino a la ciudadanía como una oportunidad viable, al mismo tiempo que aumenta la financiación para apoyar a todos los inmigrantes. Los inmigrantes a largo plazo contribuyen con más de $330 mil millones en impuestos federales, sin embargo, no tienen un camino hacia la ciudadanía o una solución permanente. Los inmigrantes han cumplido con nuestro país; ¡es hora de que cumplamos con ellos!

Economía estadounidense

Muchos estadounidenses creen que la economía no va por buen camino.

Describa tres medidas que, en su opinión, Estados Unidos debería adoptar para mantener la inflación bajo control y mejorar sus perspectivas económicas, tanto a corto como a largo plazo.

Jesús "Chuy" García: En agosto de 2022, tuve el orgullo de votar a favor de la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que reducirá el déficit federal por más de $300 mil millones en los próximos 9 años. A través de este proyecto de ley, aseguramos $18 mil millones para Illinois, incluyendo varias medidas de ahorro. A corto plazo, reduce los precios de los medicamentos, limita el precio de la insulina para los beneficiarios de Medicare, reduce el costo del acceso al internet, crea empleos ecológicos y hace más asequible la energía verde. A largo plazo, también reestructura el código de impuestos para garantizar que los multimillonarios paguen lo que les corresponde. Además de imponer un impuesto mínimo del 15% a las empresas más ricas, también creará un impuesto del 1% sobre la recompra de acciones, un plan de autoenriquecimiento empresarial por el que he luchado por regular desde mi primer mandato en el Congreso. En general, la IRA sienta las bases para reducir la inflación de forma progresiva y con visión de futuro: reprimiendo la especulación con los precios y cobrando impuestos adecuados a las empresas más ricas, al mismo tiempo que reduce el costo de la energía limpia para la gente.

Además de las reducciones de la IRA y los cambios en los impuestos, también creo que las inversiones estratégicas y significativas en el desarrollo y despliegue de energías limpias también pueden ayudar a mitigar el aumento astronómico previsto de los costos relacionados con las catástrofes en EE.UU. y el mundo, incluida la inseguridad alimentaria y de vivienda.

Resolviendo problemas locales

Jesús "Chuy" García: Durante los últimos 24 años, el Distrito 4 del Congreso ha sido el único de mayoría latina en el Medio Oeste. Como resultado, mi oficina ha recibido constantemente llamadas tanto de electores como de inmigrantes de todo el país con asuntos relacionados con la naturalización u otras cuestiones relacionadas con la inmigración. Es el principal problema del distrito en el que mi oficina desempeña un papel importante. Por eso ha sido prioritario abordar la acumulación de casos de inmigración, encontrar una solución permanente a la reforma de la inmigración, proteger a los migrantes y garantizar su incorporación a todos los aspectos de la sociedad. Ya se trate de la protección de la mano de obra, los programas educativos o la elegibilidad para los programas de asistencia sanitaria, es fundamental garantizar que las políticas y programas federales, estatales y locales incluyan a los inmigrantes y a las familias con estatus mixto.

Hay, por supuesto, otras cuestiones que son más amplias y requieren un planteamiento más global a la hora de abordarlas. Entre ellos se encuentra la preocupación por la violencia armada y el flujo ininterrumpido de armas que llegan a las manos de las personas. La violencia y la delincuencia sin sentido son un problema grave que requiere la colaboración de todos los niveles de gobierno para marcar una diferencia significativa. Para hacer frente a la violencia armada y crear comunidades más seguras, he votado a favor de la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras, que se convirtió en ley en junio de 2022. Esta ley impide que las personas peligrosas y los menores de 21 años accedan a las armas mediante la mejora de las comprobaciones de antecedentes. Además, esta ley proporciona financiación para el apoyo a la salud mental en las escuelas, clínicas de salud y apoyo para traumas, todo lo cual apoyo.

Lilian Jiménez, Distrito 4 de la Cámara de Illinois

Cortesía Acerca de Lilian Jiménez Partido: Demócrata

Puesto: Cámara de Illinois

Distrito: 4

Actualmente en el cargo: Si

Oponente: Kirk Ortiz

Edad: 45

Ciudad natal: N/A

Emplep: N/A

Experiencia política: N/A

Educación: N/A

Página de campaña: lilianforstaterep.com

Twitter: @Lilian4StateRep

Enfrentando la corrupción

El ex presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Michael Madigan, enfrenta un juicio por cargos de soborno y conspiración, siendo el más reciente de una larga lista de funcionarios estatales acusados de corrupción. A lo largo de los años se han hecho muchos intentos para implementar una reforma ética y, sin embargo, poco ha cambiado en Springfield en cuanto a combatir el abuso de poder. ¿Cuál debería ser el plan de Illinois para abordar la corrupción?

Lilian Jiménez: Cuando los funcionarios electos utilizan su cargo para solicitar beneficios personales a las empresas, la mayoría de los habitantes de Illinois pagan el precio y la élite se beneficia. Creo que el estado de Illinois necesita crear mecanismos de vigilancia para identificar los conflictos de intereses y supervisar las interacciones entre los servicios públicos y los cargos electos. La nociva cultura de los tratos de trastienda y de recompensar a los asociados puede combatirse eliminando las lagunas éticas de las políticas estatales. Los residentes del Distrito 4 deben saber que, por estas razones, no acepto donaciones a mi campaña de PAC corporativos ni de empresas de servicios públicos.

Empleos

Explique qué haría usted para impulsar el crecimiento del empleo tanto en el estado como en su distrito, y sea específico en su respuesta.

Lilian Jiménez: Para impulsar el crecimiento del empleo, tenemos que apoyar a las pequeñas empresas e invertir en las personas y los barrios en lugar de en las cadenas empresariales. Nuestras comunidades prosperan gracias a nuestras numerosas empresas familiares y locales. Por desgracia, muchas de ellas no se beneficiaron de los fondos federales COVID, que fueron desviados por las grandes empresas. Tenemos que invertir en programas de incentivos que presten apoyo a nuestros empleadores locales, haciendo hincapié en la mejora de nuestras empresas propiedad de mujeres y minorías. Por mi experiencia en el Departamento de Trabajo, sé que nuestras empresas necesitan trabajadores cualificados, y por eso estoy trabajando para restablecer y ampliar la formación profesional y técnica. Además de los $26 millones en nuevos fondos para el empleo juvenil, podemos capacitar a los jóvenes para que tengan éxito en estos empleos de altos salarios.

Resolviendo problemas locales

¿Cuál es el problema más urgente en su distrito y cuál es su plan para resolverlo?

Lilian Jiménez: El aumento vertiginoso del coste de la vivienda y de la vida son los problemas más acuciantes de mi distrito. Debemos trabajar para preservar la vivienda asequible de forma natural apoyando a los propietarios de viviendas. Por eso he propuesto una reducción del impuesto sobre bienes inmuebles para los propietarios de viviendas de larga duración y una exención especial para los propietarios que deseen mantener un alquiler asequible. También apoyo medidas de control de alquileres y buenos empleos que paguen salarios justos para que las familias trabajadoras puedan permitirse permanecer en sus barrios y convertirse en propietarias de sus viviendas.

En resumen

Diga por qué cree que es el mejor candidato para este cargo.

Lilian Jiménez: La suma de mis experiencias me prepara para ser la mejor candidata para el cuarto distrito. Vengo de orígenes humildes como hija de migrantes y fui la primera de mi familia en asistir a la universidad y estudiar para ser abogada. Dirigí la división de Normas Laborales Justas en el Departamento de Trabajo de Illinois y trabajé para garantizar que todos los trabajadores reciban un trato justo. Desde que fui elegido en noviembre de 2022, he trabajado para proteger los derechos de los trabajadores, desarrollar iniciativas de creación de riqueza en la comunidad y reforzar la asequibilidad de la vivienda y la propiedad de la vivienda. Espero seguir luchando por nuestras comunidades trabajadoras en el Statehouse.

Kirk Ortíz, Distrito 4 de la Cámara de Illinois

Cortesía Acerca de Kirk Ortíz Partido: Democratic

Puesto: Cámara de Illinois

Distrito: 4

Actualmente en el cargo: No

Oponente: Lilian Jimenez

Edad: 38

Ciudad natal: Chicago

Empleo: Vice President, Arms Security Corporation

Experiencia política: N/A

Educación: Universidad

Página de campaña: friendsofkirk.com

Twitter: N/A

Enfrentando la corrupción

El ex presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Michael Madigan, enfrenta un juicio por cargos de soborno y conspiración, siendo el más reciente de una larga lista de funcionarios estatales acusados de corrupción. A lo largo de los años se han hecho muchos intentos para implementar una reforma ética y, sin embargo, poco ha cambiado en Springfield en cuanto a combatir el abuso de poder. ¿Cuál debería ser el plan de Illinois para abordar la corrupción?

Kirk Ortíz:

1. Reforzar la legislación sobre ética:



Reevaluar y mejorar la legislación vigente en materia de ética para colmar las lagunas y abordar los nuevos problemas.

Establecer requisitos estrictos de divulgación para los funcionarios públicos, incluidos los intereses financieros, las actividades de los grupos de presión y los regalos.

2. Supervisión independiente:



Crear una comisión de ética independiente con poderes de investigación y ejecución.

Garantizar que la comisión cuente con la financiación y el personal adecuados para llevar a cabo investigaciones exhaustivas.

3. Protección de los denunciantes:



Reforzar las leyes de protección de los denunciantes para animar a las personas a presentar información sobre corrupción sin temor a represalias.

Establecer mecanismos para denunciar la corrupción de forma anónima.

4. Responsabilidad política:



Aplicar medidas para que los cargos electos rindan cuentas por comportamientos poco éticos, incluida la posibilidad de destitución o destitución.

Fomentar la transparencia en la financiación de las campañas políticas para minimizar la influencia del dinero en la política.

5. Reforma judicial:



Revisar y mejorar la capacidad del sistema judicial para tratar los casos de corrupción con rapidez y equidad.

Establecer tribunales especializados en casos de corrupción para garantizar la pericia y la eficacia.

6. Concienciación y educación pública:



Lanzar campañas de concienciación pública para educar a los ciudadanos sobre el impacto de la corrupción y la importancia de exigir responsabilidades a los funcionarios.

Integrar la educación contra la corrupción en los programas escolares.

7. Sanciones más severas:



Considerar la revisión y el aumento de las penas por delitos de corrupción para que sirvan como que tengan un mayor efecto disuasorio.

Garantizar que las penas se apliquen de forma coherente con independencia del estatus o la influencia del individuo.

8. Participación de la comunidad:



Facilitar la implicación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones para capacitar a los ciudadanos a participar activamente en la gobernanza.

Animar a las organizaciones comunitarias a vigilar y denunciar la corrupción.

9. Cooperación internacional:



Colaborar con agencias federales, estados vecinos y organizaciones internacionales para compartir información y recursos en la lucha contra la corrupción.

Aprender de las medidas anticorrupción aplicadas con éxito en otras jurisdicciones.

9. Auditorías y evaluaciones periódicas:



Realizar auditorías periódicas de los organismos gubernamentales para identificar y rectificar los puntos vulnerables a la corrupción.

Evaluar periódicamente la eficacia de las medidas anticorrupción y realizar los ajustes necesarios.

10. Cambio cultural:



Promover una cultura de integridad en las instituciones públicas y fomentar el comportamiento ético en todos los niveles de gobierno.

Fomentar el sentido de la responsabilidad y del servicio público entre los funcionarios.

Es esencial reconocer que la lucha contra la corrupción requiere esfuerzos sostenidos, y el plan debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las circunstancias cambiantes. La colaboración entre las distintas partes interesadas, incluidos los organismos gubernamentales, la sociedad civil y el público, es crucial para el éxito. Las evaluaciones periódicas de los avances y el compromiso con la transparencia contribuirán a crear un sistema más resistente contra la corrupción en Illinois.

Empleos

Explique qué haría usted para impulsar el crecimiento del empleo tanto en el estado como en su distrito, y sea específico en su respuesta.

Kirk Ortíz:

1. Legislación para las escuelas de oficios:

Abogar por la creación de una legislación que apoye y promueva firmemente el desarrollo de las escuelas de comercio. Esto incluye asegurar la financiación, garantizar la acreditación y establecer asociaciones con las industrias para mejorar la calidad de la educación.

2. Colaboración con los sindicatos locales:

Forjar asociaciones con los sindicatos locales para diseñar y aplicar programas de comercio inclusivos. Eliminar barreras como los requisitos de créditos universitarios o las restricciones de antecedentes legales, haciendo que estas oportunidades sean accesibles a una gama más amplia de individuos, incluidos aquellos con delitos menores o graves.

3. Impulsar el crecimiento de las empresas locales:

Apoyar activamente el crecimiento y el desarrollo de las empresas locales. Al fomentar un entorno propicio para la expansión empresarial, podemos catalizar mayores oportunidades de empleo dentro de la comunidad, abordando tanto el desempleo como la vitalidad económica.

4. Apoyo a la colocación de veteranos:

Establecer y reforzar programas dedicados a la colocación de veteranos en puestos de trabajo adecuados. Esto implica colaborar con las empresas para comprender las habilidades y experiencias únicas que los veteranos aportan a la mano de obra, garantizando una transición sin problemas del servicio militar al empleo civil.

5. Programas educativos integrales:

Introducir programas educativos integrales en nuestros sistemas escolares. Estos programas deben dotar a los jóvenes de conocimientos, orientación y diversas opciones profesionales, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre su futuro. Esta iniciativa pretende salvar la distancia entre la educación y el mercado laboral.

Estas iniciativas propuestas se esfuerzan colectivamente por crear un ecosistema de inserción laboral dinámico e inclusivo, fomentando oportunidades para personas diversas y contribuyendo al mismo tiempo al crecimiento general de nuestra comunidad.

Resolviendo problemas locales

¿Cuál es el problema más urgente en su distrito y cuál es su plan para resolverlo?

Kirk Ortíz:

Educación:



Educación equitativa: Investigar las disparidades en nuestro sistema educativo y proponer soluciones para una distribución más equitativa de recursos y oportunidades en todas las escuelas. Aumento de la financiación escolar: Abogar por un aumento sustancial de la financiación de nuestras escuelas, garantizando que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen socioeconómico. Remuneración justa para los educadores: Dar prioridad a una remuneración justa para los profesores y el personal directivo a fin de reconocer su papel crucial en la formación del futuro. Esto incluye ajustes salariales que reflejen su dedicación y duro trabajo.

Salud mental:



Revitalizar los centros de salud mental: Reintroducir las instalaciones de salud mental para proporcionar una vía adicional de apoyo a las personas que se enfrentan a problemas de salud mental, ofreciendo un lugar donde puedan buscar ayuda profesional. Integración de programas de salud mental: Implementar programas integrales de salud mental dentro de nuestro sistema educativo, promoviendo la concienciación y ofreciendo recursos a estudiantes, profesores y padres para fomentar un entorno de apoyo. Defensa de los grupos de salud mental: Apoyar y defender activamente a los grupos de salud mental, fomentando la colaboración y concienciando sobre la importancia del bienestar mental en nuestra comunidad. Programas de salud mental centrados en los jóvenes: Desarrollar programas especializados de salud mental adaptados a las necesidades de nuestros jóvenes, abordando los desafíos únicos a los que pueden enfrentarse y promoviendo la intervención temprana y el apoyo.

Crimen:



Estrategias de seguridad en colaboración: Colaborar con las autoridades estatales, del condado y locales para revisar y aplicar estrategias policiales y de seguridad eficaces, garantizando un enfoque unificado y eficiente para frenar la delincuencia. Apoyo a los programas de vigilancia vecinal: Asignar fondos a los programas de vigilancia vecinal, proporcionando educación, formación y apoyo financiero para capacitar a las comunidades en la prevención activa y la resolución de los problemas de delincuencia local. Actualizaciones tecnológicas: Actualizar los equipos digitales no sólo de los agentes de policía, sino también de las zonas con un alto índice de delincuencia. Utilizar tecnología avanzada para mejorar la vigilancia y las capacidades de respuesta para una mejor prevención de la delincuencia. Transparencia y consecuencias: Establecer una comunicación transparente con la comunidad, garantizando una comprensión clara de las consecuencias de cometer un delito. Fomentar el sentido de la responsabilidad y la disuasión mediante el diálogo abierto y el intercambio de información.

En resumen

Diga por qué cree que es el mejor candidato para este cargo.

Kirk Ortíz: Soy el mejor candidato para este cargo debido a mi probado liderazgo en seguridad pública. Mi compromiso con una representación genuina implica dar prioridad a las necesidades y aspiraciones de la comunidad y reconocer la responsabilidad de un líder de escuchar y ser una verdadera voz para el pueblo.

Mis competencias, que abarcan el derecho, la organización, las finanzas y la política, me permiten afrontar con eficacia los retos actuales. Me dedico a fomentar una representación auténtica, haciendo hincapié en que se trata de los deseos de la gente, no sólo de los míos.

Al crecer en la pobreza, mis diversas experiencias como líder, ex Vicepresidente de LASO, ex Presidente de SGA, Director de HISLEA, Vicepresidente de ASC, oficial de paz jurada, y hombre de negocios, junto con mi fe, esperanza y visión, me posicionan de manera única para servir a los intereses de nuestra comunidad con eficacia.

Edgar González Jr., Distrito 23 de la Cámara de Illinois

Cortesía Acerca de Edgar Gonzalez Jr. Partido: Demócrata

Puesto: Cámara de Illinois

Distrito: 23

Actualmente en el cargo: Si

Oponente: Joseph E. Mercado

Edad: 27

Ciudad natal: Chicago

Empleo: N/A

Experiencia política: N/A

Educación: John Spry Community School, Maria Saucedo Scholastic Academy, Whitney Young Magnet High School, Harvard University

Página de campaña: N/A

Twitter: @egonzalezjr96

Enfrentando la corrupción

El ex presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Michael Madigan, enfrenta un juicio por cargos de soborno y conspiración, siendo el más reciente de una larga lista de funcionarios estatales acusados de corrupción. A lo largo de los años se han hecho muchos intentos para implementar una reforma ética y, sin embargo, poco ha cambiado en Springfield en cuanto a combatir el abuso de poder. ¿Cuál debería ser el plan de Illinois para abordar la corrupción?

Edgar González Jr.: Yo diría que su acusación y la de otros funcionarios electos son prueba de que somos capaces de combatir los abusos de poder. Se necesita tiempo para construir casos y cambiar las culturas políticas que han impregnado la legislatura de Illinois durante años, incluso antes de que yo fuera juramentado. Una mayor rotación ha traído una nueva generación de legisladores, y las nuevas reglas que deben cumplir cambiarán aún más esta cultura. La revisión constante de nuestra capacitación ética y los cambios en las regulaciones de financiamiento de campañas restaurarán la fe en la legislatura en general.

Empleos

Explique qué haría usted para impulsar el crecimiento del empleo tanto en el estado como en su distrito, y sea específico en su respuesta.

Edgar González Jr.: Cualquier discusión sobre el crecimiento de los empleos también debería incluir una discusión sobre los programas de entrenamiento laboral, los efectos de la inteligencia artificial y la automatización en la fuerza laboral y la seguridad en el lugar de trabajo. Muchos de mis electores son trabajadores esenciales, por eso mi distrito incluía los códigos postales con mayor número de casos positivos de COVID durante la pandemia. Si Illinois quiere un crecimiento del empleo, debemos asegurarnos de que los trabajadores estén seguros en su entorno laboral. Si las corporaciones piensan que Illinois tiene regulaciones laborales excesivamente onerosas, no deberían estar aquí en primer lugar. Además, dado que mi distrito incluye tres corredores principales para negocios pequeños: 26th Street, Archer Avenue y Cicero Avenue, necesitamos hablar con nuestras cámaras locales e idear más incentivos para negocios pequeños y empresarios, además de subvenciones estatales como BIG y B2B.

Resolviendo problemas locales

¿Cuál es el problema más urgente en su distrito y cuál es su plan para resolverlo?

Edgar González Jr.: Mis electores están preocupados por el costo de vida. Todo el mundo está preocupado por los impuestos a la propiedad y las viviendas asequibles, el acceso a atención médica de calidad independientemente de su estatus, la seguridad en el lugar de trabajo y los sueldos no pagados y la compensación laboral. Si a esto le sumamos la persistente amenaza de la violencia armada, el distrito está luchando por sobrevivir. Mi enfoque es luchar por regulaciones laborales más estrictas, otorgar créditos fiscales a las familias trabajadoras, reajustar los impuestos a la propiedad y las exenciones para propietarios de viviendas, e introducir, patrocinar y votar por legislación en ese sentido.

En resumen

Diga por qué cree que es el mejor candidato para este cargo.

Edgar González Jr.: Mis electores están cansados del gobierno; están cansados de los políticos que dicen trabajar para ellos, que repiten temas de conversación sólo para ser elegidos. No necesitan eso. Lo que necesitan es un vecino. Yo soy ese vecino.

El Distrito 23 de la Cámara de Representantes es un distrito de clase trabajadora: es el más joven, el más latino y uno de los más demócratas de Illinois. Soy representativo, en todo sentido, de mi distrito. Como joven demócrata latino, orgulloso hijo de trabajadores sindicalizados e inmigrantes de México, soy bicultural y bilingüe, y comparto de primera mano las experiencias vividas por mis electores. Mi familia se ha visto afectada por altos impuestos a la propiedad, evitamos ir al médico porque sabemos lo caro que puede ser, nos agachamos cuando escuchamos disparos afuera de nuestra casa.

Mis electores, mis vecinos, necesitan un vecino –aunque sea con un título– que los defienda y trabaje con ellos. Necesitan a alguien que luche por financiar adecuadamente nuestras escuelas públicas y programas de prevención de violencia, que luche por sueldos dignos y condiciones laborales seguras, que luche por atención médica asequible y costos de vivienda reducidos. Espero hacerlo durante otro mandato.

Joseph E. Mercado, Distrito 23 de la Cámara de Illinois

Cortesía Acerca de Joseph E. Mercado Partido: Demócrata

Puesto: Cámara de Illinois

Distrito: 23

Actualmente en el cargo: No

Oponente: Edgar Gonzalez Jr.

Edad: 22

Ciudad natal: Chicago

Empleo: Student- Saint Xavier University

Experience política: Candidato a concejal del distrito 12 de la Municipalidad de Chicago

Educación: Saint Xavier University

Página de campaña: N/A

Twitter: N/A

Enfrentando la corrupción

El ex presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Michael Madigan, enfrenta un juicio por cargos de soborno y conspiración, siendo el más reciente de una larga lista de funcionarios estatales acusados de corrupción. A lo largo de los años se han hecho muchos intentos para implementar una reforma ética y, sin embargo, poco ha cambiado en Springfield en cuanto a combatir el abuso de poder. ¿Cuál debería ser el plan de Illinois para abordar la corrupción?

Joseph E. Mercado: Creo que Illinois debe ser firme en su postura sobre la corrupción en todos los niveles. Illinois necesita estructura. Lo que le ha fallado a Illinois ha sido su inquietud por ser proactivo en su medida. En última instancia, ha obstaculizado la confianza de muchos. El plan que veo trazado se reduce a esfuerzos concentrados para resolver este problema de una vez por todas. Dado el cronograma de situaciones actuales y pasadas, los legisladores de Illinois deben unirse para establecer la responsabilidad. Consiste de redactar un proyecto de ley para poner a los residentes en primer lugar y manejar adecuadamente las situaciones caso por caso. El primer paso es establecer estándares mínimos más sólidos para los casos de corrupción. No siempre es posible tener situaciones idénticas, pero es necesario que haya una línea de base establecida que no pueda modificarse. Creo que esa parte debería presentarse y someterse a votación de los ciudadanos de todo el estado. Para demostrar que en todo el estado, Illinois está listo para seguir adelante. Debe haber un consenso unánime en el sentido de que poner las necesidades propias por encima de las demás es inaceptable. Simplemente no se puede tener un gobierno confiable con escándalos sucediendo a diestro y siniestro. De hecho, tendremos que esperar y ver todo el proceso del caso del ex presidente. Sin embargo, el resultado debería ser que Illinois necesita abordar estas situaciones de frente.

Empleos

Explique qué haría usted para impulsar el crecimiento del empleo tanto en el estado como en su distrito, y sea específico en su respuesta.

​​Joseph E. Mercado: La vía que yo tomaría para el crecimiento laboral es permitir que más estudiantes obtengan créditos y contribuyan a la fuerza laboral a través de pasantías relacionadas con su educación. Permitiría a los estudiantes ganar dinero y obtener experiencia laboral, al mismo tiempo aumentando el crecimiento laboral. Presentamos un entrenamiento obligatorio para que los estudiantes también lo tomen. Es posible que la universidad no siempre sea el camino para la mayoría de los estudiantes. Ser pintor, carpintero, electricista o estar involucrado en la gastronomía. Ayudaría a quienes ingresan al sector público o privado a obtener la experiencia laboral necesaria para un mundo en constante competencia.

Otro punto que presentaría es la asignación de fondos para desarrollar negocios en mi distrito. Tal como están las cosas hoy, mi distrito todavía siente el impacto del COVID-19. Muchos de estos negocios se preguntan si el próximo mes será el último. Por lo tanto, para fomentar la sostenibilidad y el crecimiento potencial del empleo, debemos asegurarnos de que estas empresas no quiebren. Además de permitir que su voz se escuche junto a los residentes sobre posibles mejoras dentro del distrito.

Resolviendo problemas locales

¿Cuál es el problema más urgente en su distrito y cuál es su plan para resolverlo?

Joseph E. Mercado: La violencia es el problema número uno en mi distrito. Ha habido una enorme cantidad de tiroteos que no ocurrirían en otros distritos de Illinois. No debería haber una noción aceptada de que no hay nada que podamos hacer. Aunque este problema no se puede resolver en un día, es necesario hacer un esfuerzo para solucionarlo. Un viejo dicho común puede compararse con esta situación. "Roma no se construyó en un día". Sin embargo, ¿cómo puedes esperar sol y arcoíris si no atiendes el problema? Es necesario que existan penas más sustanciales para las personas que cometen delitos repetidamente. En cierto punto, no se puede culpar a la cantidad de recursos disponibles, solo hay que responsabilizar a la persona que elige realizar estas acciones. Según lo informado por el Departamento de Policía de Chicago desde 2021, en el Distrito 9, los asesinatos aumentaron un 200%, los asaltos aumentaron un 69%, la agresión agravada aumentó un 14%, los robos aumentaron un 21%, los asaltos aumentaron un 28% y los robos de vehículos aumentaron un 220%. En el Distrito 10, la agresión sexual criminal aumentó un 80%, el robo aumentó un 26%, la agresión agravada aumentó un 17%, los asaltos aumentaron un 153% y el robo de vehículos de aumentó un 204%. Con estas estadísticas se podría imaginar una mejor cobertura policial para combatir estos delitos. Sin embargo, la policía está siendo retirada de estos distritos, dejando un equipo mínimo para gestionar estas acciones violentas. Lo que pone en peligro a los ciudadanos de mi distrito. ¿Qué tan obvia puede ser la administración actual? Yo no estaría aquí simplemente para cobrar un cheque.

En resumen

Diga por qué cree que es el mejor candidato para este cargo.

Joseph E. Mercado: Cuando eres elegido para cualquier cargo, juras por Dios hacer lo mejor que puedas. Te eligieron para hacer el trabajo, no quedarse sentado, cobrar nuevamente un cheque y esperar a que termine su mandato para regresar y hacer campaña nuevamente. Como hemos visto, y hablo en nombre de mi distrito, Edgar no ha hecho su trabajo. De hecho, su trabajo le fue asignado por otros legisladores y no por las personas que representa en su primer mandato. No tuvo oposición en las pasadas primarias y posteriormente se le concedió otro mandato para demostrar lo que podía hacer. No habrá más segundas oportunidades. Suficiente es suficiente. Como próximo representante estatal del Distrito 23, representaré con orgullo a los grandes ciudadanos que forman mis vecindarios. Traeré crecimiento laboral. Devolveré la seguridad a las cuadras de nuestro vecindario. Llevaré nuestras voces a Springfield que han sido silenciadas durante los pasados tres años y contando. Cuando tengo a un voluntario de un legislador actual llenando mi buzón y mi puerta este fin de semana con su literatura para tratar de intimidarme, puedo valerme por mí mismo y decir que no tengo miedo. Esta acción me muestra cómo desperdicia su dinero en tonterías y desperdicia el dinero de los contribuyentes en Springfield. Si quieren resolver el problema presupuestario; no será con él. Entiendo un volante, pero cuando cubres mi buzón y mi cerca con diez correos, es intimidación y acoso. No daré marcha atrás ante mi oponente. Estaré orgulloso de decir el 20 de marzo que soy la elección demócrata para el Distrito 23.

Natalie Toro, Distrito 20 del Senado de Illinois

Cortesía Acerca de Natalie Toro Partido: Demócrata

Elected office: Senado de Illinois

Distrito: 20

Actualmente en el cargo: Si

Oponentes: Dave Nayak, Geary Yonker, Graciela Guzman

Edad: 36

Ciudad natal: Chicago

Empleo: State Senator for the Illinois State Senate- State of Illinois; Teacher- Chicago Public Schools (2013-2023)

Experiencia política: I was appointed to the Illinois State Senate in July of 2023. Prior to that, I have not held any political office.

Educación: Lane Tech High School; Bachelor’s of Education- Northeastern Illinois University

Página de campaña: toroforsenate.com

Twitter: N/A

Enfrentando la corrupción

El ex presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Michael Madigan, enfrenta un juicio por cargos de soborno y conspiración, siendo el más reciente de una larga lista de funcionarios estatales acusados de corrupción. A lo largo de los años se han hecho muchos intentos para implementar una reforma ética y, sin embargo, poco ha cambiado en Springfield en cuanto a combatir el abuso de poder. ¿Cuál debería ser el plan de Illinois para abordar la corrupción?

Natalie Toro: Los funcionarios públicos de Illinois han traicionado la confianza del público, una y otra vez, y mientras hablo con ellos en la campaña escucho a los electores del cinismo que, con razón, tienen ante el gobierno. Illinois necesita reformas que incluyan, entre otras, las siguientes:

Prohibición de empleo externo o consultoría para funcionarios electos. La corrupción que hemos visto proviene de funcionarios electos que ponen sus intereses personales en empresas privadas antes que la confianza pública. Fortalecer las reglas de cabildeo que requieren divulgación por parte de ejecutivos de organizaciones que hacen negocios con el estado. ComEd, en particular, se benefició de reglas opacas sobre qué actividad debía divulgarse. Límites de mandato para los líderes legislativos y presidentes de comités. Creo firmemente que ese poder que condujo a la corrupción que vimos está directamente relacionado con el control que proviene de tener el poder sobre la legislación y el proceso presupuestario. Yo apoyaría un límite de mandato de 10 años para los líderes legislativos y presidentes de comités. Ese es tiempo más que suficiente para promulgar una agenda legislativa para el estado de Illinois. Me comprometería con estas reformas y votaría a favor de ellas cuando se sometan a votación.

Empleos

Explique qué haría usted para impulsar el crecimiento del empleo tanto en el estado como en su distrito, y sea específico en su respuesta.

Natalie Toro: Illinois tiene una economía diversa y dinámica. Estoy comprometida a apoyar, patrocinar y aprobar legislación que cree empleos bien pagados, apoye el trabajo organizado y cree nuevos proyectos de infraestructura. A nivel de distrito, debemos garantizar que nuestros jóvenes tengan acceso a la universidad gratuita o a programas de aprendizaje. También a nivel de distrito, debemos ayudar a construir viviendas asequibles de calidad para que los ingresos de las personas no se vean devorados por la renta y las hipotecas. El estado necesita mantener el camino de la solvencia fiscal que ha llevado a nuestras mejoras crediticias y la reducción de la deuda. También necesitamos continuar invirtiendo en infraestructura vertical y horizontal para demostrar que las empresas que invierten en nuestro estado nos beneficie. También necesitamos modernizar nuestro código de impuestos. Uno de los mayores problemas de Illinois es que tenemos un código de impuestos del siglo XIX en una economía del siglo XXI.

Resolviendo problemas locales

¿Cuál es el problema más urgente en su distrito y cuál es su plan para resolverlo?

Natalie Toro: Seguridad Pública. Este es sin duda el tema número uno que escucho cuando hablo con los votantes. Quiero que la gente de mi comunidad y distrito se sienta lo más segura posible a las 10 p.m. como lo hacen a las 10 a.m. Haremos esto abordando las causas fundamentales del crimen y ofreciendo tratamiento, no más trauma.

Educación. Estoy comprometida a garantizar que todos los estudiantes del distrito 20 tengan acceso a una educación de calidad y la capacidad de prosperar, independientemente del código postal. Además, me comprometo a apoyar a los educadores de la primera infancia, financiar adecuadamente los programas de educación temprana y elevar el nivel de atención que reciben los niños pequeños para garantizar que estén preparados para el éxito en el salón y como adultos. También debemos ofrecer oportunidades universitarias y de aprendizaje gratuitas para que las personas avancen en sus carreras.

Vivienda asequible y justicia económica. Mi distrito ha pasado por cambios significativos en las últimas décadas; lo que alguna vez fue un distrito laboral predominantemente latino y de bajos ingresos se ha gentrificado con el paso de los años. Habiendo pasado toda mi vida en este distrito, me rompe el corazón que muchas familias arraigadas en nuestras comunidades se vean expulsadas por el aumento de los costos. Es por eso que estoy trabajando en una legislación que permita congelaciones de impuestos a la propiedad para residentes a largo plazo y exenciones de impuestos para inquilinos de ingresos medios y bajos para que no se vean excluidos del vecindario.

En resumen

Diga por qué cree que es el mejor candidato para este cargo.

Natalie Toro: Mi vida y mi trabajo tienen sus raíces en el distrito 20 del Senado, viví aquí toda mi vida y quiero ver prosperar a mi comunidad. Como maestra de escuela pública, soy la única candidato en la carrera que ha visto el efecto que las decisiones en Springfield tienen en el salón, cuya educación es una de las áreas más importantes sobre las que Springfield tiene control en nuestras vidas. Soy miembro del sindicato. Sé lo que es renunciar a un sueldo por una acción laboral.

Graciela Guzmán, Distrito 20 del Senado de Illinois

Cortesía Acerca de Graciela Guzman Partido: Demócrata

Puesto: Senado de Illinois

Distrito: 20

Actualmente en el cargo: No

Oponentes: Dave Nayak, Natalie Toro, Geary Yonker

Edad: 34

Ciudad natal: Chicago

Empleo: Organizer, Chicago Teachers Union - On Leave

Experiencia política: N/A

Educación: Grinnell College, Licenciada en Antropología (Promoción 2011)

Página de campaña: gracielafor20.com

Twitter: @graciela4senate

Enfrentando la corrupción

El ex presidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Michael Madigan, enfrenta un juicio por cargos de soborno y conspiración, siendo el más reciente de una larga lista de funcionarios estatales acusados de corrupción. A lo largo de los años se han hecho muchos intentos para implementar una reforma ética y, sin embargo, poco ha cambiado en Springfield en cuanto a combatir el abuso de poder. ¿Cuál debería ser el plan de Illinois para abordar la corrupción?

Graciela Guzmán: Los últimos años han puesto de relieve varias faltas notables en nuestras leyes y regulaciones que permiten que la corrupción corra libremente. Creo que cualquier plan debería comenzar con áreas donde vemos problemas recurrentes:

1. Empoderar a las autoridades para investigar la corrupción

Una de las principales quejas que hemos visto durante tantos años es la debilidad del Inspector General Legislativo. En su forma actual, la oficina no tiene la capacidad necesaria para investigar eficazmente posibles acciones ilegales o abusos de autoridad. Es necesario otorgar a la oficina mayores poderes para reunir pruebas y testimonios, así como mayor independencia de los legisladores que nombran al Inspector General. Como aspirante a senadora estatal, tengo que hacer todo lo posible para garantizar que la Cámara y el Senado de Illinois tengan una autoridad independiente que pueda hacernos responsables a todos de una manera que respete la dignidad y la inteligencia de los votantes que nos enviaron aquí con sus votos y pagarnos para trabajar honesta y transparentemente por sus intereses.

2. Reducción de los fondos de campaña

Necesitamos endurecer las regulaciones sobre el financiamiento de campañas. Vimos al ex presidente Madigan poder pagar su defensa legal con dólares de campaña. Se debería prohibir el hecho de que pueda financiar la defensa con contribuciones y se debería otorgar a los reguladores del financiamiento de campañas más autoridad para investigar y penalizar las campañas que violan tan claramente el uso previsto de las donaciones.

3. Funcionario electo a cabildero

La puerta giratoria de los funcionarios electos o del personal de Springfield a los cabilderos genera un ambiente propicio para el acceso inapropiado y las negociaciones corruptas. El tiempo promedio (en todos los estados de EE.UU.) para que los funcionarios electos se conviertan en cabilderos es de entre uno y dos años. Necesitamos asegurarnos de que estamos incluyendo a todos los funcionarios electos y al personal bajo la legislación futura y pedir más tiempo entre sus mandatos y el cabildeo. Florida extendió recientemente ese período de “reflexión” a 6 años. Siguiendo el ejemplo de Florida, deberíamos considerar la posibilidad de establecer plazos más largos.

4. Derechos de monopolio y brechas jurídicas

Deberíamos explorar qué papel desempeña otorgar a las empresas derechos de monopolio en generar estructuras que no tienen incentivos para eliminar la corrupción y garantizar servicios eficaces. Recientemente, el gobernador Pritzker vetó un esfuerzo que habría otorgado a Ameren un monopolio sobre el futuro desarrollo y operación de las líneas eléctricas de alto voltaje en el sur del estado de Illinois. Su veto fue un control vital para centrar a los consumidores en vez de las ganancias corporativas. Si bien agradezco tener un gobernador dispuesto a vetar los excesos corporativos, la existencia de monopolios no debería depender de un funcionario electo. Para promover una competencia que incentive la responsabilidad corporativa, necesitamos una legislación que ponga fin a prácticas como el derecho de preferencia y cierre las brechas que han permitido que la corrupción se propague en Illinois durante décadas.

Finalmente, necesitamos reevaluar el código de impuestos y abordar varias brechas que permiten que surjan industrias enteras al servicio de explotarlas. Estas industrias luego ejercerán presión o incluso emplearán a legisladores para preservarlas, creando un ciclo de corrupción que se refuerza a sí mismo.

Empleos

Explique qué haría usted para impulsar el crecimiento del empleo tanto en el estado como en su distrito, y sea específico en su respuesta.

Graciela Guzmán: Illinois necesita seguir aprovechando las ventajas estratégicas para ayudar a impulsar el crecimiento del empleo. Recientemente hemos visto numerosas industrias venir a Illinois porque hemos dejado en claro que estamos invirtiendo en nuestra gente, estamos invirtiendo en el desarrollo comunitario y estamos invirtiendo en el mercado de tecnología verde que dominará las próximas décadas a medida que nos alejamos de una economía basada en los combustibles fósiles. Necesitamos aprovechar la Ley de Clima y Empleos Equitativos y, específicamente, los programas de capacitación de la fuerza laboral en energías limpias que no solo atraerán a más empresas sino que también fomentarán el emprendimiento ambiental.

Pensando en caminos hacia oportunidades, emprendimiento y desarrollo de habilidades, quiero continuar empoderando al Departamento de Comercio y Oportunidades Equitativas (DCEO) para apoyar a los negocios pequeños en todo el estado. Los negocios pequeños son la columna vertebral de nuestras comunidades y muchas de las que conozco se han beneficiado enormemente y han crecido gracias a las capacitaciones y subvenciones para el desarrollo de capacidades del DCEO. Necesitamos aumentar los fondos estatales para que, combinados con dólares federales cruciales, apoyemos el crecimiento de los negocios pequeños que creen empleos arraigados en la comunidad. También apoyo el desarrollo de más vías de aprendizaje y el apoyo a programas comerciales en las escuelas secundarias y universidades. Los oficios calificados pueden abrir muchas oportunidades para que los habitantes de Illinois también abran su propio negocio.

Por último, pensando en la relación entre los consumidores y el mercado, la adopción de un impuesto progresivo brindará a las familias de ingresos bajos y medios más ingresos, lo que permitiría un mayor potencial de gasto donde los habitantes de Illinois más lo necesitan, crearía demanda de más empleos y servicios, e impulsaría el crecimiento del empleo en sus comunidades.

Resolviendo problemas locales

¿Cuál es el problema más urgente en su distrito y cuál es su plan para resolverlo?

Graciela Guzmán: Nos enfrentamos a una crisis del costo de vida en general en Illinois, especialmente cuando observamos los crecientes costos de atención médica y de vivienda. El distrito 20 no es inmune y diariamente escucho a miembros de la comunidad que intentan desesperadamente equilibrar sus necesidades y su chequera. Aumentar la accesibilidad a la atención médica y el acceso a los seguros ha sido mi trabajo durante más de una década y planeo seguir haciendo de eso mi prioridad en el Senado. Mi objetivo sería llevar la reforma de salud a Illinois con cobertura universal para todos, con ofertas holísticas en torno a la salud mental, la justicia reproductiva, la atención a largo plazo y la capacidad de mantener la autonomía mientras se centra la transparencia y la asequibilidad. En mi trabajo anterior, he abogado en Springfield por una cobertura asequible de medicamentos recetados, vías para ayudar a cubrir a quienes tienen seguro insuficiente y sin seguro, y por sistemas transparentes que centren el poder del consumidor.

Necesitamos abordar el costo de la vivienda en el distrito, ya sea que alquile o sea dueño. Contamos con mejores prácticas locales sobre cómo podemos cultivar la asequibilidad de la vivienda a nivel local a través de fideicomisos de tierras, por ejemplo, y quiero ser una socia en cómo podemos ampliar estos esfuerzos y la gama de opciones de vivienda asequible en nuestro distrito. Además, para comprender cómo nos hemos apoyado en los impuestos a la propiedad como una herramienta para ayudar a obtener los ingresos necesarios para nuestro estado, tenemos que centrarnos en enfoques que generen un impuesto progresivo.

En resumen

Diga por qué cree que es el mejor candidato para este cargo.

Graciela Guzmán: Como la mayor de cinco hijos e hija de inmigrantes que huyeron de la Guerra Civil Salvadoreña, he sido una defensora de mi familia y mi comunidad toda mi vida. Soy la candidata para representar este distrito porque mis experiencias vividas han informado las luchas políticas que he organizado durante más de una década en nombre de los habitantes de Illinois todos los días. He trabajado en todo este distrito con miembros de la comunidad por el bien común y sé cómo lograr resultados legislativos para el distrito 20.

Permanecer arraigada en la comunidad no es sólo el por qué de mi trabajo, sino también la forma en que opero en mi vida diaria. He liderado coaliciones en este distrito, ciudad y estado para garantizar que la mayor cantidad posible de personas estuvieran inscritas en la Ley de Atención Médica Asequible (Affordable Care Act), para organizar a la comunidad en defensa de la justicia reproductiva con la Marcha de las Mujeres de Chicago, para organizar con cientos de vecinos en todo Chicago, para alimentar, vestir y albergar a miles de miembros de la comunidad a través de la ayuda mutua. Cuando llegó la pandemia, ayudé a hacer crecer una red comunitaria que alimentaba a familias en uno de los códigos postales más afectados de Chicago. Cuando los solicitantes de asilo comenzaron a llegar a nuestra ciudad, yo estaba en las comisarías de policía organizando atención médica para los migrantes en mayor riesgo y, a través de mi papel como organizadora del CTU (Chicago Teachers Union, por sus siglas en inglés), ayudé a inscribir a los niños recién llegados en CPS.

Dirigí la campaña Healthy Illinois para ampliar la atención médica a todas las personas mayores de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio, y aproveché ese logro para continuar aumentando el acceso a la atención médica. Mis experiencias como Jefa de Gabinete de la Senadora Estatal del Distrito 20, Cristina Pacione-Zayas, me permitieron aprovechar mi experiencia en trabajo comunitario hiperlocal y promoción de políticas para ayudar a generar un modelo de cogobernanza activa que se enorgullecía de la legislación patrocinada por los electores y las mesas redondas de políticas comunitarias que ayudaron a formar nuestro trabajo en torno a la seguridad pública, la educación, la vivienda y más.

Soy la candidata para este cargo porque desde el primer día seré una líder transformadora y un socio en cómo hacer que Springfield y las políticas funcionen para todos nosotros. Esta función es más que simplemente el registro de votaciones; se trata de equilibrar un distrito con necesidades diversas en toda el área a través de relaciones auténticas con los electores; se trata de ser un líder ágil y eficaz que pueda asociarse con miembros de la comunidad, partes interesadas y funcionarios para lograr alivio para nuestro distrito y estado; y se trata de la esperanza que podemos brindar a la gente común de que su gobierno pueda centrar sus necesidades y experiencias.