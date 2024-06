Amistad, teatro y drag en la comunidad mexicana de Chicago

El mejor lugar para cobertura de noticias y cultura latina en Chicago. | The place for coverage of Latino news and culture in Chicago.

Esta columna forma parte de nuestra serie "Historias del Orgullo", una colección de ensayos que exploran las experiencias queer en Chicago.

Conocí a Esteban Pantoja —su nombre de pila— en una función de Teatro Tariákuri en el auditorio de una escuela en el sur de la ciudad hace más de 10 años.

Luego volvimos a coincidir en varias obras de teatro hasta que se dio la oportunidad de hacer entrevistas en mi rol de editora de entretenimiento del ya desaparecido periódico Hoy. De un equívoco en una entrevista, surgió una amistad.

En este entonces, cuando comenzamos a charlar, nos dimos cuenta que teníamos cosas en común: nacimos el mismo año, somos originarios del mismo estado de México, Guanajuato, y de ciudades vecinas—él es de Moroleón, yo de Yuriria—; teníamos gustos musicales y de cine afines y éramos migrantes.

Con eso tuvimos para ser amigos. Siendo yo una mujer heterosexual, respeto mucho a la comunidad LGBTQ+ y a Esteban en particular le admiro su valentía, talento y don de gente.

Con Esteban, alias Xebas, La Más Mejor, o “la marida”, como le digo por ser un amigo y confidente, he encontrado un tipo único de hermandad y amistad como pocas, con respeto mutuo a nuestras diferencias y puntos de vista.

Platicamos un poco más de cómo fue para él darle paso a su identidad.

“Toda mi vida he estado consciente de que soy así”, me dijo. Reconoció que viniendo de un pueblo pequeño antes no asimilaba la violencia. “No sabes lo que está pasando, pero sabes lo que eres. Es entonces que vienen los miedos, las inseguridades, los traumas”.

Cuando tenía 14 años emigró a Chicago con su familia. Llegar a este país y a esta ciudad fue un choque cultural y de idioma. Era un adolescente que cuando cursó el último año de primaria, sufrió bullying.

“‘Lo que se ve, no se pregunta’” , dijo, citando al “Divo de México”, Juan Gabriel. “Yo soy muy femenino, lo sabía, pero lo negaba”.

Fue ya en la Secundaria Kelly ubicada en el vecindario de Brighton Park que comenzó a ver más gente como él, pero aún estaba lidiando con su identidad ante los demás.

Tenía más amigas mujeres y se llevaba bien con los rockeros —siempre ha dicho que es “darks”. Una vez, hubo alguien que le dijo que era gay. Lo negó. El otro chico, que ya estaba viviendo de pleno su identidad, fue quien lo ayudó a “salir del clóset” en la escuela, algo que era un tanto revolucionario hace 30 años.

Con su familia, nunca tuvo que hacerlo. “Todo ha sido muy orgánico. Papá y mamá no me han preguntado ni les he dicho, no hubo necesidad. Tuve la necesidad de esconderlo, no de decirlo. Sigo siendo yo”.

Al terminar la secundaria, las amistades que hizo entonces las conserva hasta la fecha. Las considera ya familia.

Siempre interesado en las artes, fue parte de los jóvenes del sur de Chicago que fueron a clases en Radio Arte, iniciativa del Museo Nacional de Arte Mexicano (NMMA, por sus siglas en inglés), activa de 1998 a 2013.

Estudió locución mientras trabajaba y comenzó a “hacer como que era actor” en la compañía de Teatro Tariákuri. Su nombre artístico era Xebastián Pantoja.

Luego vino “La Más Mejor”, su personaje de drag queen. El nombre lo escuchó en la telenovela “Prisionera” (Telemundo) que protagonizó la venezolana Gabriela Spanic en 2004.

“Era el nombre del personaje de una boxeadora que aparecía en el primer capítulo. Me dio risa ¡es el pleonasmo más grande! (risas) y dicho en televisión a nivel nacional. Pero se me quedó grabado”, reconoció.

En 2005 comenzó a ser presentador en eventos exclusivos de la comunidad gay, mezclando un poco su estilo cómico, hasta que un día decidió crear un personaje.

“Se me ocurrió empezar a vestirme más gótico, rockero. Poco a poco, me puse labial, delineador, pero me dejé la barba… y de repente apareció ‘La Más Mejor’”.

Al principio, que estuviera “vestida” pero usando barba impactó y no era entendido ni por las chicas que hacían drag completo ni por el público. Pero poco a poco se los fue ganando y llamando la atención.

Fue por esos años que el reportero de Univision, Tony Dandrades, le hizo una entrevista y de ahí surgió la fama local. Ya era una celebridad local del sur de Chicago.

Actualmente, Esteban se ha dedicado más al teatro y de vez en cuando vuelve a ser “La Más Mejor”, a la que incluso ha llevado al teatro en su faceta de actor y director.

“Hoy me siento más Esteban”, dijo Pantoja.

Gisela Orozco es una periodista y traductora mexicana que radica en Chicago desde 2002. Desde entonces, ha escrito historias y reportajes en español sobre la comunidad mexicana y latina de Chicago.